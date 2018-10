Román (PP) vuelve a hacer una oferta a la unidad para una candidatura única fruto de un pacto entre todos

Publicado 12/09/2018 14:11:05 CET

GUADALAJARA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha realizado una oferta a la unidad de las cuatro candidaturas para hacer "de cero" una candidatura única fruto de un pacto entre todos en la que él no tiene porque estar encabezando la lista "si no quieren".

En declaraciones a los periodistas, Román ha dicho que este martes se reunió con la vicepresidenta tercera del Congreso, Rosa Romero, con la que comparte parte de su mensaje, y que tenía previsto reunirse con el alcalde de Almansa, Paco Núñez, pero no se produjo.

En todo caso, ha señalado que tenía un mensaje de él y que le va a proponer que se sienten los cuatro que han anunciado su voluntad de presentar candidatura y hacer una única de unidad en la que esté representado todo el mundo.

Román ha insistido en que él va a tratar de buscar la unidad hasta el final porque "merece la pena", y se ha mostrado convencido a preguntas de los periodistas de que también "Paco es una persona que está dispuesta al acuerdo".

En cualquier caso, si se produjese esa candidatura de consenso, no niega que habría que hablar de quién la encabeza, qué se pretende hacer en la organización y ha de hablarse de principios básicos.

Román ha puesto como ejemplo como los afiliados del campo le están pidiendo una mayor presencia y eso cree que debe hablarse, como también de estrategias en el PP, porque "no vale solamente con desacreditar al adversario" sino que hay que hacer el programa del partido "con la sociedad y no se puede hacer desde un despacho".

"EN LA DESUNIÓN ESTÁ LA DERROTA"

Estas son algunas de las cuestiones que deben ponerse sobre la mesa, convencido de que "en la desunión está la derrota y en la unidad está la victoria", un principio en el que cree tras referirse a como cuando el PP tuvo etapas de desunión en la provincia se obtuvieron malos resultados y como después pasó lo contrario.

Al alcalde le gustaría que todas las sensibilidades pudieran agruparse porque "no se puede poner cruces a nadie, sino que hay que tratar de integrar a todo el mundo", ha dicho tras insistir en que la negociación debe hacerse pensando en personas, organización e ideas y principios y cediendo todos.

Román ha querido decir esto porque, a su juicio, él es el único que en esta precampaña está hablando de esto y "evitar las tutelas", y ha dicho a este respecto que sabe que hay determinados cargos públicos afiliados que "no se sienten cómodos ante determinadas llamadas de intimidación".

"Yo no he llamado a nadie para pedir aval", ha dicho al respecto, tras asegurar que no tiene "ningún prejuicio" para quien pueda encabezar esa candidatura de unidad pero "hay que ser generosos siempre porque si vas con prejuicios a una negociación, estaríamos mal colocados".

A su juicio, a las negociaciones hay que ir con generosidad y ha dicho que Romero también le parece bien el tratar de evitar una "ruptura" en el PP el día 8 de octubre.

Para Román, el problema es que en estas confrontaciones se abren "heridas políticas e incluso personales difíciles de cerrar" y cree que si no se consigue una unidad real "otros" saldrían victoriosos, no el PP.

Román ha querido dejar claro que aún están en precampaña tras incidir en que lo importante es que la candidatura recoja personas, dinamización de la organización y su funcionamiento, pero también los principios en los que se va a basar en un futuro inmediato el partido.

No niega que va a proponer cosas pero ha dicho que la negociación no se hace en los medios y que ahí es donde jugará un papel importante la "generosidad de todos" y cada uno de los precandidatos.

Por último, Román ha dicho que cree que "probablemente, cuando llegue el sábado, Rosa y yo estaremos en el mismo barco, bien de una candidatura o bien apoyando a un tercero", ha puntualizado.