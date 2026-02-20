Sánchez (Vox) se niega en el pleno a retirar un "idiota" contra Hernando alegando que no lo ha dicho en su intervención

Archivo - El portavoz de Vox, Iván Sánchez, en las Cortes de C-LM. - VOX - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha Iván Sánchez se ha negado a retirar un "idiota" dedicado al consejero de Fomento, Nacho Hernando, alegando que no ha sido un insulto que haya verbalizado durante una intervención formal.

El encontronazo ocurría en el tramo final de la sesión plenaria del Parlamento castellanomanchego de este jueves, en el transcurso de una pregunta oral formulada al Gobierno por parte del parlamentario guadalajareño.

Una pregunta en la que cuestionaba al Ejecutivo de Emiliano García-Page por su actuación en cuanto a la crisis por los cribados de cáncer de mama cuando una empresa privada cerró por sorpresa en Talavera de la Reina, dejando a 3.000 mujeres a la espera de diagnóstico.

La respuesta a la pregunta fue asunmida por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en ausencia del titular de Sanidad, Jesús Fernández, algo que fue criticado por el propio Iván Sánchez.

También Hernando criticó, a su vez, que no fuera el diputado talaverano David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, quien enunciara esa pregunta, siendo él natural de la Ciudad de la Cerámica.

"No puede ni firmar un papel para hacer una pregunta en estas Cortes", le dijo Hernando en la réplica, tras lo que desde su escañó Iván Sánchez le llamó "idiota".

"El que usted me llame 'idiota' en esta sede va a quedar en acta, salvo que usted quiera retratarse ahora mismo. Si quiere usted retirarlo, está a tiempo".

En este momento, y tras pedir Hernando que quedara reflejado en el diario de sesiones, es el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, quien tomaba la palabra para pedirle retirar una expresión "impropia del lenguaje parlamentario", a lo que Sánchez se negó.

"Yo no voy a retirar nada, en primer lugar porque no ha sido durante mi intervención. Y en segundo lugar, porque no tengo nada que retirar", rebatió Iván Sánchez.

Bellido dio entonces por zanjado el tema. "Es una expresión impropia de la mesura y la educación que debemos tener en el Parlamento, sea en su intervención o sea en la intervención de otro orador".