Sanidad carga contra los "bulos" difundidos sobre cribados de mama en Talavera: "Que dejen de compararnos con Andalucía"

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha cargado este miércoles contra los "bulos" difundidos sobre los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina. "Que se dejen de compararnos con Andalucía, que se dejen de decir mentiras", ha pedido el responsable de la sanidad castellanomanchegos.

Preguntado por esta polémica, ha tildado de "mentira" las informaciones que apuntan que se ha dejado sin citar a casi 8.000 mujeres para mamografías en Talavera. "Es que es absolutamente mentira. Es un bulo de tal dimensión que me da vergüenza incluso contestar", ha admitido Jesús Fernández Sanz.

Dicho esto, el consejero ha explicado que un 'screening' o cribado "a lo que nos obliga es a invitar a la población diana a la que se dirige". En Talavera, la población diana del último año fueron en torno a 12.000 mujeres. "Pero no todas vienen porque es voluntario. Por lo tanto, nosotros no dejamos de hacer ni de deshacer".

De este modo, ha comentado que "si vinieron el año pasado el 67%" mujeres a hacer el cribado, "cumplimos con el 67% que vino". "Las que no vinieron, voluntariamente lo hicieron. Por lo tanto, que se dejen de bulos", ha incidido el titular de Sanidad.

Este año, el concurso que acaba de salir, que se adjudicará en los siguientes meses, será por otras 12.000, que es la población diana. "Haremos las que vengan", pero "nosotros no somos adivinos".

"Que se dejen de compararnos con Andalucía, que se dejen de decir mentiras, que 12.000 son las invitadas y que son las invitadas las que deciden venir o no. Y lo demás, todo es mentira", ha zanjado.