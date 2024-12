El sector de Limpieza y Ayuda a Domicilio de Albacete acude a la huelga los días 16 y 17 de diciembre

ALBACETE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado huelga en el sector de Limpieza y Ayuda a Domicilio de la provincia de Albacete los días 16 y 17 de diciembre ante el bloqueo en las negociaciones para el aumento salarial.

Representantes de CCOO y UGT han explicado a las personas asistentes a una Asamblea de trabajadores y trabajadoras los últimos movimientos que ha habido en la negociación, argumentando que no queda otra salida que recurrir a la huelga, pese a las consecuencias económicas, recordando que el derecho a la huelga es un derecho fundamental de las personas trabajadoras para la defensa de sus intereses, según han trasladado los sindicatos en nota de prensa.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de Hábitat CCOO Castilla-La Mancha, Carlos García, ha afirmado que el mantenimiento de reuniones infructuosas y el paso de los meses responde a una estrategia empresarial de la patronal del sector, conformada por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) a nivel estatal y la Asociación de Empresarios de Limpiezas de Albacete (Apla) a nivel provincial.

En este sentido, García ha argumentado que ese fue el motivo por el que a lo largo de 2024 se presentó una plataforma que tenía como finalidad principal recuperar el poder adquisitivo perdido ante el nivel de inflación.

El responsable sindical ha apuntado que la oferta de la patronal, consistente en una subida del 3,25% del salario en dos años, no responde a sus expectativas ni las necesidades de las plantillas, estando por debajo del 2,66% al año firmado en otras provincias.

En este sentido, la secretaria provincial de Hábitat CCOO Albacete, Gloria Lozoya, ha declarado "que en Albacete no queremos ser más que nadie, pero por lo menos sí iguales, y no podemos aceptar que la subida aquí sea de un punto menos cada año".

La última propuesta de los sindicatos es de una subida del 5% desde enero de 2025, lo que supondría un 2,5% al año.

"Y de ahí no nos vamos a mover porque las empresas sí que han repercutido el incremento del IPC a sus clientes, que en este caso son fundamentalmente las administraciones, pero sin embargo no quieren subir el salario a sus trabajadoras y trabajadores porque no quieren renunciar a sus beneficios", ha señalado el responsable de FeSMC UGT Albacete, José Luis Grueso.

En el transcurso de la Asamblea también se ha puesto de manifiesto la necesaria implicación de las administraciones, ya que las personas trabajan para empresas privadas, pero dichas empresas tienen contratos con la Administración para prestar servicios públicos.

Por lo tanto, la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, ha incidido en que "hay que exigir a las administraciones que tomen cartas en el asunto, ya que en la pandemia se referían a las personas trabajadoras de la limpieza y de los cuidados como esenciales, y para estas personas no hay mejor reconocimiento que tener unos salarios y unas condiciones dignas".

El próximo lunes 16 de diciembre tendrá lugar la primera jornada de huelga en el sector de Limpieza y Ayuda a Domicilio y habrá una concentración ante la sede de FEDA.

El martes 17 será la segunda jornada y la concentración será ante la Fábrica de Harinas, sede de la Delegación de la Junta.