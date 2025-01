Sémper insiste en que el PP no fijará posición hasta que no vea "la última coma" del nuevo decreto del Gobierno

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, por boca de su portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha insistido desde la ciudad de Toledo en que "no se fía ni un pelo" del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que hasta que no vea "la última coma" del nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts no va a fijar posición.

No obstante, y preguntado al respecto sobre su voto al decreto, Sémper ha asegurado que la oferta del Partido Popular al Gobierno "sigue vigente": pensiones, ayuda por la dana y el bono de transporte público. Además, ha advertido, el Gobierno ha preferido pactar con Junts, "cediendo", antes que pactar con el Partido Popular.

"Vamos a analizar el Real Decreto en profundidad y vamos a contarles a los españoles, igual que hemos hecho con plena transparencia, cuál va a ser el sentido de nuestro voto", ha subrayado Sémper, quien ha dicho que por encima de estas circunstancias, al PP lo que le preocupa es que "vivimos sometidos a este juego continuo entre el Gobierno y sus socios".

"Un día es si Yolanda Díaz se lleva bien con el señor Carlos Cuerpo y si se ponen de acuerdo. Otro día es qué opina Podemos. Otro día es cuál es el estado de ánimo de Puigdemont. Otro día es el Consejo de Ministros esperando en una sala aneja donde se celebra el Consejo de Ministros una llamada de Waterloo", ha lamentado.

Esto, según ha argumentado el portavoz 'popular', "lo hemos visto a lo largo de esta legislatura, lo hemos visto en este caso concreto, y lo vamos a seguir viendo". "No tenemos un Gobierno, no tenemos una legislatura, tenemos un mercado persa. Pero el problema está que el pago se hace a costa de los españoles", ha censurado.

Dicho esto, Borja Sémper ha recalcado que "no hay legislatura, no hay mayoría parlamentaria, no hay mayoría social y no hay un proyecto político para España". Y esto, ha sostenido, "no va a cambiar", independientemente del voto de unos y de otros. "Pero lo que sí le puedo asegurar es que las pensiones y la revalorización de las pensiones, en cualquier caso, por lo visto, está garantizado. Y esto es algo que al Partido Popular le da mucha tranquilidad".

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

De otro lado, se ha referido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. En este sentido, el portavoz del Partido Popular ha lamentado que "hoy estamos viendo y estamos asistiendo en Madrid a uno de los casos más dramáticos me atrevo a decir, pero en cualquier caso más preocupantes a lo largo de nuestra joven democracia".

"El fiscal general del Estado ha comparecido ya en el Supremo, investigado por la comisión de delitos penales. Sorprendentemente sólo ha respondido a las preguntas de su abogado. Quien tiene la responsabilidad de perseguir el delito en España está siendo investigado por la comisión de un delito penal. Esto es muy grave y conviene recordar también que la ley nos protege frente al abuso del poder, frente al uso arbitrario del poder por parte de los poderosos".

Dicho esto, ha insistido en que "el fiscal general del Estado está siendo investigado por haber utilizado información confidencial contra la oposición o contra un partido que el presidente del Gobierno ha decidido que tenía que ser atacado".

"En la presunta connivencia entre la Fiscalía General del Estado y Moncloa en relación con la utilización de información reservada es de tal gravedad que lo que llama la atención es que hoy el fiscal general del Estado haya comparecido en el Supremo como fiscal general del estado y no como un ciudadano independiente".

Según ha advertido, el fiscal debería de haber estado por encima de sus intereses personales y de los intereses del Gobierno y haber preservado la credibilidad de la institución. Y cada día que pasa, ha avisado, este Gobierno, apoyando al Fiscal General del Estado en su puesto, "está horadando la credibilidad de la institución".