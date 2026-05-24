Siloé: "Es muy importante proteger al artista que va bien y no rajar. Para eso está la crítica"

1089822.1.260.149.20260524103956 El grupo musical Siloé posa para Europa Press, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

ALBACETE/CUENCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Siloé, el grupo vallisoletano formado por Fito Robles (vocalista y guitarra), Xavi Road (guitarrista) y Jaco Betanzos (batería), que actuará en julio y agosto en Letur (Albacete) y en Cuenca capital, se siente en el "mejor momento" de su carrera musical por lo que señala que es "muy importante" proteger al artista que va bien "y no rajar". "Para eso está la crítica", añade.

En una entrevista concedida a Europa Press, el grupo concreta que tras publicar hace pocos días su último álbum --'Terrorismo emocional'-- está en su mejor momento porque ahora puede trabajar con quien siempre ha soñado.

"Nos hemos formado y nos hemos gastado toda la pasta que ganamos el año pasado en todos los conciertos" y que vale para que "los artistas crezcan". "Por eso es muy importante proteger al artista que va bien y no rajar. Para eso está la crítica, y es muy importante apoyarlo y cuidarlo".

Así, conscientes de que cuando alguien saca un disco malo "todo el mundo lo sabe" y "no tenemos que señalarlo", afirman que cuando un disco es bueno hay que "ponerlo en la bandeja de todo el mundo, porque ese tipo va a poder crecer y contratar a otros artistas y su proyecto va a poder ser mucho más grande".

"De esa manera la cultura sí es sostenible porque cuando dicen que el grupo tiene que ser sostenible... Lo que tiene es que no desaparecer el grupo porque ¿cuántas bandas amigas nuestras han desaparecido durante este camino? Muchísimas", afirman.

Bandas que, añaden, "no pueden pagar" pero tienen "muchísimas mejores canciones. ¿Sabéis la de grupos que vemos que tocan a las cuatro, a las cinco, a las seis y media, con unos temas y unas propuestas artísticas que flipan y no sobreviven?", pregunta la banda.

Algo que para Siloé no se debe a que la industria musical sea mala o a las modas, porque el que le vaya bien a un grupo "es muy difícil". "Que conectes con una 'fanbase' potente que sujete tu proyecto es difícil o que te vaya bien con el 'merchan' es difícil. Por eso al que le va bien hay que protegerlo, enseñarlo, cuidarlo", insiste la banda.

Sobre el momento que atraviesa la música en España, Siloé señala que pese a que sus miembros "están un poco cansados" de las quejas, el momento actual es "increíble" para la música en directo. "De toda la industria cultural, la industria que más pasta genera a día de hoy es la música en directo en toda Europa, y no solo aquí".

"Pregunta a Iván Ferreiro, a Los Planetas o al resto de grupos en qué tipo de salas tocaban porque no existían las tiqueteras, todo el mundo fumaba o los equipos sonaban de culo. Vivimos en un momento que es increíble porque podemos hacer música en nuestra casa, elegir los productores con los que trabajamos, hacer nosotros nuestras propias maquetas y subirlas", abunda Siloé.

Así, ante las protestas por la situación de la industria musical española, Siloé asegura que todos los grupos forman parte de la misma: "Tú eres la industria musical, nosotros somos la industria musical, los que somos capaces de decir entre nosotros 'pues tío esta sala nos trata que te cagas, id allí, darle cariño' o, 'nos dieron media hora de entrevista y son unos tíos cojonudos'. Esa es nuestra pequeña responsabilidad porque somos nosotros la industria".

LLEGAR, UN "ACTO DE FE"

Tras diez añoS de andadura, la banda afirma que ha sido casi "un acto de fe" llegar hasta donde están ahora. "Tienes una ilusión y tienes un sueño que es hacer de esto tu forma de vida, tu trabajo y que sea lo que llena la nevera. Es como tirarse al vacío en el que de alguna manera todo coge un orden y sucede".

"Pero cuando estás en ese proceso no te lo imaginas tanto, sino que vas viendo que va llegando y creo que, según vas viendo que es más posible, que puede formar parte de tu vida, que ya realmente construyes tu vida alrededor del proyecto, eso también te va dando una fuerza interna que te obliga a empujar y a tomar ciertas decisiones", abundan.

Admiten que han soñado con ello y que esa fe "es la que hace que llegues", conscientes de que detrás de todo eso está el esfuerzo y que sin él "no va a pasar nada" porque "hay que hacer un sacrificio enorme a nivel personal, a nivel social y a nivel familiar".

A ello añaden que cuando ya se es consciente de todo lo que conlleva hacer que un proyecto así sea viable y que funcione, "es cuando te das cuenta de la dificultad que tiene y también empatizas con compañeros que han gestionado un sacrificio enorme y no han llegado".

La banda afirma que todo cambió hace un año, cuando las canciones empezaron a conectar más con el público y Siloé tomó las riendas de su futuro. "Nosotros también hemos sido artistas quejicas cuando empezamos hasta que un día en 2020 sacamos un álbum, llegó el Covid, nos arruinamos y al día siguiente dijimos, 'o seguimos quejándonos y hacemos música en nuestros ratos libres o montamos una empresa y somos nosotros los managers y la discográfica', y eso hicimos".

"Los artistas tendemos a pensar que somos gente especial y que somos diferentes a los demás y no es así, somos exactamente igual que una persona que se monta una frutería o un despacho de abogados", dice el grupo, que insiste en que aunque hay artistas que han trabajado durísimo y no han llegado, también ven otros que no quieren, y eso "tiene un peaje que acabarás pagando con el tiempo".

'TERRORISMO EMOCIONAL'

Sobre 'Terrorismo emocional', que publicaron el pasado 8 de mayo, Siloé constata que es un álbum en el que la banda ha intentado ir hacia un sonido "más en directo" para buscar "esa energía que se transmite en el escenario" y la conexión que tiene con el público, sin repetir fórmula respecto al disco anterior.

"También nos hemos dejado guiar bastante por nosotros mismos. Teníamos claro que la dirección y la evolución era hacia una cosa más cruda y con un sonido más de directo, buscando sobre todo un sonido un pelín diferente, más actualizado y más moderno respecto a 'Santa Trinidad'", admiten.

Algo que les ha llevado a estar en el camino de conseguir su propio sonido, por lo que afirman que para este disco han cogido "lo mejor" de todas las etapas anteriores, como las guitarras acústicas del primero disco ('La Verdad'), el sonido "más oscuro" del segundo ('La Luz'), "el mundo más pop" del tercero ('Metrópolis') y la conexión en directo del cuarto ('Santa Trinidad').

Un álbum, 'Terrorismo emocional', que los miembros de la banda afirman que es "un pie de foto" de todo lo que ven en la sociedad actual. "Existe un terrorismo emocional cada vez más fuerte que vivimos y padecemos, y es una foto que describe el momento que estamos viviendo".

Finalmente, respecto al futuro y aunque de momento están inmersos en la gira de presentación de su último álbum, Siloé habla con "mucha ilusión" de la gira internacional que emprenderá por Europa a finales de 2026 en países como Portugal, Holanda, Alemania o Francia; y que llevará a la banda en 2027 a Latinoamérica.