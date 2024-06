Sindicatos advierten que no habrá desconvocatoria de la huelga general en Quirón Salud Albacete sin subida salarial

ALBACETE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han advertido este martes que no habrá desconvocatoria de huelga en el Hospital Quirón Salud de Albacete sin que la empresa plantee una subida salarial "aceptable", recordando que este viernes tendrá lugar una nueva reunión entre la dirección de la empresa sanitaria y los representantes de la plantilla.

Así lo han advertido la secretaria general de UGT Servicios Públicos de Albacete, María José Tomás, y la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, presentes en la concentración que ha tenido lugar este martes en la puerta de acceso de las instalaciones de Quirón, tal y como han transmitido las propias organizaciones sindicales mediante nota de prensa.

María José Tomás, acompañada por el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha afirmado que la plantilla seguirá "luchando por unas condiciones dignas de las alrededor de 170 personas que componen la plantilla del centro hospitalario".

Asimismo, ha añadido que, el 21 de junio, estas personas quieren llegar a un acuerdo con la empresa y dejar de trabajar en unas condiciones muy precarias, con salarios que -en algunos casos y realizando funciones muy especializadas- no llegan a 1.000 euros. Por eso, ha insistido en que no darán un paso atrás hasta que no se llegue a un acuerdo en el que se igualen sus condiciones a las que tienen los compañeros del Hospital Quirón Santa Cristina ya que "no es de recibo que trabajadores y trabajadoras del mismo grupo y que realizan la misma labor estén cobrando de manera distinta".

Por su parte, Carmen Juste, secretaria general de CCOO Albacete, ha apuntado que estas personas "necesitan un aumento de sus salarios" pero también una mejora de la prestación por incapacidad temporal, ya que la mayoría de las veces se ven obligados a ir a trabajar estando enfermos.

"Estamos a la espera de la propuesta que va a presentar Quirón en la reunión de este viernes. Espero que sea una propuesta que podamos aceptar porque no es plato de buen gusto estar permanentemente en huelga. Los trabajadores y trabajadoras lo que quieren es alcanzar un acuerdo y recuperar la normalidad", ha afirmado Juste.