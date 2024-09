Sindicatos de Educación responden a Guijarro: "El 'acuerdito' que nos piden suscribir no recoge nuestras demandas"

TOLEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STES-CLM, CCOO y CSIF han respondido al vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que les pidió este miércoles que se unieran al acuerdo educativo suscrito con ANPE y UGT. "El acuerdito que nos piden suscribir no recoge la mayoría ni ninguna de nuestras reivindicaciones, ni atiende a las demandas mayoritarias del colectivo de docentes".

En nota de prensa, las tres organizaciones sindicales, ha mencionado que "como diría su compañero Ruiz Molina" --en relación al consejero de Hacienda--, "a nadie le gusta que le tomen por tonto".

"Su invitación a sumarnos al acuerdito que firmó su Gobierno con una parte minoritaria de la representación legal de los y las docentes de Castilla-La Mancha pone en duda nuestra inteligencia. El acuerdito no revierte gravísimos recortes que impuso Cospedal y que aún arrastramos pese a que ustedes se comprometieron a revertir cuando llegaran al Gobierno, ni responde a las necesidades presentes y futuras de la Escuela Pública de Castilla-La Mancha".

No incluye memoria económica ni calendario de implantación, señalan los sindicatos, que sí admiten que "consiguió una foto electoral", aunque "es un brindis al sol". "Confiar en la materialización de las escasas y pacatas medidas mencionadas en el acuerdito requiere un acto de fe. Lamentamos decirle que, en las actuales circunstancias, carecemos de ella".

Se quejan sobre el compromiso de recuperar las jornadas lectivas de 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria, que se "pospone para terminar de cumplir en la próxima legislatura"

"Incluso confiando ciegamente en su voluntad de consumar este compromiso, ni ustedes ni nosotros podemos dar por sentado que en septiembre de 2027 seguirán ustedes al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha", dicen los sindicatos.

Las jornadas lectivas de 18 y 23 horas se han recuperado ya en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España, salvo en la Castilla-La Mancha, señalan desde los sindicatos.

"No podemos firmar --el acuerdo-- con agua de borrajas. Tampoco podemos firmar agujeros negros. O espacios en blanco. No hay mención ninguna en su acuerdito al cobro de los veranos por los interinos con nombramientos de más de cinco meses y medio. No hay mención ninguna a la reducción de carga lectiva para docentes mayores de 55 años. Ambas medidas, también ya extendidas por el resto del país, por cierto", continúan en su alegato.

"La pelota está en el tejado de su Gobierno, dicen al vicepresidente primero. "Nosotros, ni podemos sumarnos a su acuerdito ni nos ha dado usted motivo ni argumento ninguno para desconvocar la huelga. Si tiene su Gobierno propuestas que trasladarnos para que podamos reconsiderarlo, llame por favor al comité de huelga en vez de a la prensa", han culminado los sindicatos.