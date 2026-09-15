Talavera presenta el dispositivo de seguridad de cara a las Fiestas de San Mateo, proyectado "al cien por cien"

Mesa de la Junta Local de Seguridad de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que ya está coordinado el dispositivo de seguridad de cara a las Ferias de San Mateo, con los medios necesarios "para que la seguridad sea lo más importante en nuestra feria".

Así se ha pronunciado tras presidir la Junta Local de Seguridad previa a las Ferias de San Mateo, junto al Subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, y ha subrayado el trabajo que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "que son una pieza fundamental para que la seguridad en una feria tan multitudinaria como la de Talavera, sea eficiente", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Por eso, ha reiterado su gratitud para con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que trabajan coordinadamente con Policía Local en "las ferias de una gran ciudad y una de las ferias más importantes de Castilla-La Mancha".

Gregorio ha apuntado que a la reunión han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Servicios Generales, seguridad privada, bomberos y la Junta para establecer el dispositivo de cara a San Mateo que comienza el jueves con el pregón.

El alcalde ha avanzado que se ha adoptado el acuerdo de que en la Plaza de la Reina, va a haber dos salidas, "como marca la legalidad, y esas dos salidas van a estar controladas para que las personas no entren con cristales u otras cosas", dado que resulta "peligroso" por la alta concentración de público que se da cita en esa zona del recinto ferial.

Se trata de una petición realizada tanto por Policía Nacional, Local, o los propios caseteros, "y creemos que es una buena medida sobre todo, para evitar la entrada de cristales en esa parte de la feria".

Por otra parte, Gregorio ha indicado que "los servicios públicos van a funcionar perfectamente". Ha puntualizado que la Policía Local va a estar por toda la ciudad, "no solamente en la feria", para evitar robos y para que tengan esa seguridad los ciudadanos.

También ha recordado a los talaveranos que hagan uso del servicio de autobús urbano para desplazarse hasta el ferial y evitar conducir "porque mucha gente bebe y aquí lo que se prima es la seguridad de todos".

Por último, el alcalde ha pedido a todos los talaveranos y visitantes "que disfruten de la feria en paz y concordia, con nuestras amistades, con nuestras familias, con quien queramos, pero con concordia".

AL CIEN POR CIEN

Por su parte, Carlos Ángel Devia ha resaltado que los dispositivos tanto de Policía Local como de Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico y seguridad privada "están al máximo, al cien por cien".

Ha explicado que habrá apoyo por parte de Policía Nacional ya que acudirán, como siempre, unidades de reserva de la Jefatura Superior de Toledo, "que vendrán en ciertos momentos, en ciertos días, y estarán alerta por si tienen que desplazarse en un momento determinado a Talavera, cosa que afortunadamente llevamos años que no ha ocurrido".

Devia ha resaltado "la excelente colaboración que viene siendo ya habitual" entre la Corporación Municipal y la Subdelegación del Gobierno, que hacen que unas ferias donde vienen miles de personas, "sean bastante tranquilas".

El Subdelegado ha subrayado que "Talavera en sí es una ciudad segura; eso lo digo sabiendo que el concepto de seguridad es subjetivo, pero yo siempre lo utilizo con datos en la mano, con estadísticas nacionales, regionales, provinciales y locales, "y Talavera es una ciudad segura".

Ha reiterado que existe "un buen trabajo de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local", y además Talavera dispone de un servicio de cámaras que "a la Policía Nacional nos ayuda muchísimo".

"Talavera es una ciudad segura y lo digo alto y claro", ha finalizado.

APOYO A LA CONCEJAL DE FESTEJOS

Por otra parte, el alcalde ha explicado que ha hecho que conste en el acta de la reunión de la Junta Local de Seguridad, "y con el apoyo del Subdelegado" el respaldo a la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, por los insultos que está recibiendo en redes sociales "no como concejal de Festejos, que eso entra dentro de la dinámica política, sino como mujer".

"Eso lo tenemos que denunciar y apoyar a las mujeres que sean insultadas en las redes sociales bajo el anonimato".

El Subdelegado del Gobierno ha coincidido con el alcalde en su mensaje, "lo que no acepto en ningún modo es que por ser mujer se insulte a alguien".