'Techo de gasto' de presupuestos, vivienda e inicio de curso escolar, a debate este jueves en el pleno de las Cortes CLM

Reunión de la Junta de Portavoces. - TOL2/CORTES

TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) - El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aborda este jueves el 'techo de gasto' del Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta y la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista sobre vivienda, en una sesión en la que se debatirá también sobre agua, prestaciones sociales y educación, y que incluye una comparecencia del Gobierno regional sobre el inicio del curso escolar.

La Junta de Portavoces y la Mesa se han reunido este lunes en la Sala de la Mesa del Parlamento en Toledo para fijar el orden del día y convocar la sesión para el jueves 17 de septiembre, en el Convento de San Gil a las 10.00 horas, como es habitual.

Según informa el Parlamento, la sesión se abrirá con la toma en consideración de una Proposición del Grupo Socialista de 'Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha'. Si el Ejecutivo regional obtiene el respaldo del parlamento, habrá superado el paso inicial para más tarde registrar el Proyecto de Ley de Presupuestos con vista a su tramitación en los últimos meses del año.

La Cámara Autonómica afrontará en su segundo punto del orden del día el debate y votación de la propuesta de límite gasto no financiero, también conocido como 'techo de gasto', como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales de la Junta para 2026.

El grueso de la jornada contará con dos debates generales sobre regularización de pozos, a iniciativa tanto de los grupos Socialista como Popular, y sobre abastecimiento de agua en la región, a propuesta del PSOE; así como una proposición no de ley (PNL) sobre prestaciones sociales en Castilla-La Mancha y la 'prioridad nacional' como criterio de reparto.

El bloque de control al Gobierno concentrará los tres últimos puntos del orden del día, con una interpelación al Ejecutivo por parte del PP sobre compromisos educativos; una comparecencia a iniciativa propia del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, sobre el inicio de curso 2026/27 y tres preguntas orales de la oposición al Consejo de Gobierno, en el caso del PP sobre urgencias hospitalarias y la realidad laboral de la comunidad autónoma; y en el caso de Vox sobre expedientes de determinación de edad.