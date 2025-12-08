Toledo acogerá del 12 al 14 de diciembre 'Desde el Alcázar', I Jornadas sobre la Guerra Civil Española

Archivo - Museo Del Ejército, Alcázar De Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Bunker 58', especialistas en turismo histórico, organiza las I Jornadas sobre la Guerra Civil Española en Toledo que, bajo el título 'Desde el Alcázar', se van a celebrar del 12 al 14 de diciembre.

Estas jornadas, que incluyen actividades culturales, charlas, grupo de recreación, talleres, conferencias, visitas guiadas, y una jornada cultural sobre la Guerra Civil Española, tienen como propósito ofrecer una visión rigurosa y accesible de la contienda en el territorio de Castilla-La Mancha.

Para ello, cuentan con un equipo de profesionales de reconocido prestigio, especialistas de primer nivel, comprometidos con un enfoque estrictamente neutral, fiel a los hechos y ajeno a cualquier ideología o posicionamiento partidista.

Las jornadas arrancan el viernes 12 con un taller de lectura participativo y musicalizado. La jornada se complementa con una visita nocturna guiada por Toledo, 'Breve y sustancioso paseo por la historia de Toledo', abierta a todos los participantes del taller. El acceso es gratuito, previa inscripción en www.bunker58.eu o por correo a contacto@bunker58.eu.

El sábado será la Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha la que acogerá de 9.30 a 14.00 horas varias ponencias, todas ellas de acceso libre: 'El poder dinamizador de la recreación histórica: el caso de Robres' a cargo de Pablo Gracia Vera; '1936: Toledo y Sigüenza bajo asedio', a cargo de José Romero Serrano; y 'Toledo y Guadalajara: Los frentes olvidados de Castilla', que impartirá Luis A. Ruiz Casero.

La jornada de tarde incluye una visita guiada histórica a cargo de Guillermo Poza Madera y Carlos Iriarte Aguirrezabala. Tendrán un coste de 15 euros, más gastos de gestión. La inscripción y compra de entradas se puede realizar en https://bunker58.eu/desde-el-alcazar/