Tolón pide no normalizar el odio en democracia y asegura que la violencia en ataques a Sánchez supera todos los límites

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Federal del PSOE y secretaria general de la Agrupación del PSOE de la ciudad de Toledo, Milagros Tolón, ha recalcado, durante la apertura del citado Comité, en la sede del PSOE en Ferraz, que los ataques a Pedro Sánchez y a su familia, "no se pueden despachar con la típica expresión de 'esto va en el cargo'". "Ni debemos consentir que el insulto y la calumnia formen parte del juego democrático. La violencia de los ataques que está recibiendo el presidente Sánchez supera todos los límites".

Tolón ha señalado que "no podemos banalizar el odio ni normalizar la violencia", aseverando que "la democracia no es un juego". "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, es un valor universal y debe ser protegido sin fisuras. Consentir lo que está pasando es sucumbir ante quienes quieren denostar la voluntad popular, desgastar las instituciones y revertir el resultado de las urnas. Y desde aquí les decimos que, mientras exista el PSOE, no van a ganar".

La presidenta del Comité Federal ha recordado que "el pasado 23 de julio toda Europa comprobó cómo conseguimos, con Pedro Sánchez a la cabeza, movilizar a la mayoría progresista de este país para frenar esa misma amenaza", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"La misma derecha y ultraderecha que desde su derrota electoral no han cesado en sus ataques para intentar deslegitimar al Gobierno surgido del Parlamento elegido por todos los españoles. Esto es lo que no han aceptado y su furibunda respuesta supone una gravísima irresponsabilidad. Han centrado todos sus ataques y utilizado todo tipo de medios, como nunca hasta ahora se había hecho en nuestros 47 años de democracia, en la destrucción política y el ataque personal al presidente del Gobierno, arremetiendo contra su familia con acusaciones falsas, bulos y mentiras", ha lamentado.

Por todo ello ha querido trasladar en nombre de todos los socialistas un mensaje de apoyo, de cariño, de ánimo, de comprensión, de gratitud y de respeto a su secretario general y presidente del Gobierno. "El presidente ha respondido con una carta directa, sin intermediarios, dirigida a toda la ciudadanía. Pero esto, aunque humanamente es comprensible, no es una cuestión personal de Pedro Sánchez. Lo que está en juego son los derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, y el marco de convivencia que acordamos en el 78".

Tolón ha incidido en que "la indefensión que se genera" es legítimo preguntarse "si merece la pena aguantar todo esto". "Aunque en una democracia plena como la nuestra no debería ser así. Compañeros y compañeros, lo que si tenemos claro, a pesar de todo el esfuerzo que hemos tenido que realizar, del acoso que hemos sufrido y de todas los obstáculos que hemos tenido que superar, es que si merece la pena seguir trabajando para mejorar la vida de las personas y hacer de España un país mejor y más justo".

Por lo tanto, ha finalizado, "no van a lograr doblegarnos. La injuria, el acoso y el odio no están dentro de la España que queremos. Contra la intransigencia más democracia".