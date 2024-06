Tomás Mancebo exige "unión" a las instituciones para abrir el Ateneo Albacetense, cerrado desde agosto de 2022

ALBACETE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ateneo Albacetense, Tomás Mancebo, ha exigido este jueves "unión" y colaboración a las instituciones para abrir esta institución cultural que lleva cerrada desde agosto de 2022.

En declaraciones a Europa Press, Mancebo ha asegurado que ha hablado con todas las administraciones, pero lamenta que "parece" que le están "dando largas". Recuerda que el Ateneo se fundó en 1880 y es uno de los más antiguos de España.

"Es un lugar de pensamiento", en el que caben todas las ideologías, ha afirmado su presidente, quien ha reivindicado que a sus socios "ni se les mira el estatus económico ni el estatus social". Y, además, el Ateneo tiene el ADN de la tolerancia.

Dicho esto, ha afeado que "el anterior alcalde" fue el que cerró y "mató" el Ateneo y "éste" --en relación a Manuel Serrano-- es el que lo ha "enterrado" cuando, a su juicio, no hay motivos para ello.

Según ha defendido, el Ateneo en estos 40 años no ha tenido problema alguno. "Nos hemos mantenido con las cuotas de los socios, hemos llegado a tener hasta 900, hasta que llegó la pandemia".

Ha afeado al actual alcalde que no haya querido reunirse con él y le ha acusado de no hacer "absolutamente nada" al respecto para dar una solución a esta institución cultural.

Hace unos días, ha comentado Tomás Macebo, coincidió con el alcalde en un lugar que --reconoce-- no era el más idóneo para hablar y le abordó para decirle que "el Ateneo no puede morir" porque es "lugar de pensamiento, de hábito liberal, en el que caben todas las ideologías. Sus socios, ni se les mira ni el estatus económico ni el estatus social. Y además tiene el ADN de la tolerancia".

Mancebo trasladó al alcalde que el Ateneo de Albacete "no ha costado nada" y "la gente está muy volcada". Además, considera que en el edificio no hay que hacer una remodelación, como sí dicen los técnicos municipales, ya que, según él, "no tiene nada más que una gotera, una claraboya y una bajante de agua. Y después pintarlo".