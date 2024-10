Los trabajadores de Navec en Puertollano, expectantes ante el plan concursal que determinará la prioridad de pagos

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 9 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de Navec en Puertollano (Ciudad Real), la mayor contrata del complejo petroquímico de la ciudad, siguen expectantes el procedimiento de la administración concursal que determinará en los próximos dos meses los activos disponibles de la compañía, la masa de acreedores, deuda y prelación de pagos, horas antes de que este jueves se cumpla el plazo para el cobro de la nómina de septiembre. En todo caso el comité de empresa no descarta ningún escenario, incluido el inicio de movilizaciones.

El secretario general de Comisiones Obreras Industria de Ciudad Real, David Vera, ha avanzado, en declaraciones a Europa Press, que el comité de empresa mantendrá una reunión en la tarde de miércoles con la administración concursal por vía telemática en la que se trasladarán las dudas e inquietudes del centro de Puertollano, y en la que se espera que los administradores informen de sus planes para la plantilla, integrada en la ciudad minera por unas 130 personas.

En este sentido, Vera ha recordado que la administración concursal dispone de dos meses para determinar y valorar los activos, contrastar la deuda y establecer la prioridad de pagos, un periodo que el representante sindical ha definido como "crítico", toda vez que previsiblemente los trabajadores tendrán "dificultades" a la hora de cobrar sus nóminas.

Vera ha puntualizado que, según reza en el auto de concurso voluntario, la intención de la compañía es superar el procedimiento concursal y proseguir con su actividad, aunque tampoco descarta que haya trabajadores que "puedan estar en la cuerda floja" en las próximas semanas, no sin llamar la "prudencia", ya que el proceso judicial se encuentra en una fase inicial. Vera ha recordado que Comisiones Obreras se ha personado en el concurso para conocer de primera mano su desarrollo.

Mientras tanto, los trabajadores viven una situación de incertidumbre. Según los sindicatos, la empresa advirtió a la parte social de que era posible que no pudiera hacer frente a pagos de nóminas, una circunstancia que se comprobará este jueves, 10 de octubre, cuando la compañía debiera satisfacer las nóminas de septiembre.

"Aún no sabemos si podrá hacer el esfuerzo o no, o si los administradores concursales tendrán una especial sensibilidad o apurarán más o menos los plazos; en principio no apunta a que se pueda cobrar el próximo día 10 y en ese escenario habrá que estudiar qué acciones se podrían iniciar en asamblea de trabajadores", ha explicado Vera.

Respecto a la situación en que se puedan encontrar las plantillas de otras empresas subcontratistas afectadas por los impagos en cascada vinculados al concurso de acreedores de Navec, David Vera ha advertido de que "ahora mismo hay mucho ruido", aunque ha reconocido que es posible que las empresas que tengan "menos músculo financiero" atraviesen dificultades.

En todo caso, ha asegurado que el sindicato "no tiene constancia de que un grupo importante de trabajadores haya expresado su preocupación por esta circunstancia", aunque no descarta que se pueda llegar a esta situación.