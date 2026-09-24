Tres personas afectadas por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda de Illescas (Toledo)

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TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo este jueves tras el incendio registrado en el despacho de una vivienda ubicada en la calle Novogolf de la urbanización Señorío de Illescas, en esta localidad toledana.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 9.48 horas.

Los tres afectados son una mujer de 37 años y un hombre de 39, ambos atendidos en el lugar, y una mujer de 82 que ha sido traslada por ambulancia de soporte vital al Hospital General Universitario de Toledo.

Hasta el lugar han acudido los bomberos de Illescas, que han dado por extinguido el fuego a las 10.45 horas, además de un médico de urgencias, la Guardia Civil y la Policía Local.