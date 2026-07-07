La UCLM aprueba las cuentas anuales de 2025 con "una situación económica sólida y una auditoría externa favorable"

Archivo - El rector de la UCLM, Julián Garde - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/UCLM - Archivo

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido en el Campus de Toledo bajo la presidencia del rector, Julián Garde, ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, que reflejan "una situación económica y patrimonial sólida".

Además, la auditoría externa ha emitido "una opinión favorable, confirmando que las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la institución".

Las cuentas sitúan el activo total de la UCLM en 492,5 millones de euros y el patrimonio neto en 398,2 millones de euros, mientras que los ingresos de gestión ordinaria alcanzaron prácticamente los 300 millones de euros, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Asimismo, la institución mantiene "un importante esfuerzo inversor", con un inmovilizado superior a los 402 millones de euros, integrado fundamentalmente por infraestructuras, edificios, equipamientos científicos y recursos destinados a la actividad docente e investigadora.

La auditoría independiente destaca expresamente la adecuada gestión y control del inmovilizado universitario, considerado uno de los aspectos más relevantes del examen realizado, y certifica que las cuentas cumplen el marco normativo aplicable al sector público universitario.

En su informe al Consejo de Gobierno, el rector ha expuesto los principales asuntos abordados en las últimas reuniones de la Crue y del Consejo de Universidades, entre ellos la necesidad de avanzar hacia el objetivo de financiación universitaria previsto en la LOSU, la preocupación del sistema universitario por el futuro sexenio de transferencia y la compensación pendiente a las universidades por los costes derivados de la aplicación de la Ley de la Ciencia.

También ha dado cuenta de los acuerdos adoptados por el G-9 de Universidades, cuya presidencia semestral asumió durante la reunión celebrada recientemente en Cuenca, y ha recordado que la apertura oficial del próximo curso académico tendrá lugar el 16 de septiembre en Talavera de la Reina.

ENSEÑANZAS CURSO 2026-2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado también las cuentas del programa de impulso al emprendimiento UCLM Emprende y la oferta de Enseñanzas Propias para el curso académico 2026-2027, integrada por 116 títulos que ofertarán un total de 3081 plazas.

La programación incluye másteres de formación permanente, títulos de especialista y experto, microcredenciales, cursos de formación continua y cursos universitarios de formación avanzada.

La nueva propuesta abarca las cinco ramas de conocimiento y responde a demandas de los sectores profesionales en áreas como la inteligencia artificial aplicada a la biomedicina, la gestión clínica, la fiscalidad digital o la contratación pública, entre otras.

En él ámbito de la internacionalización, el órgano colegiado ha autorizado el procedimiento específico para la admisión temprana de estudiantes internacionales en enseñanzas oficiales de grado, así como nuevas instrucciones para la gestión y participación en iniciativas globales.

PARÁMETRO PAU

Por otra parte, ha dado luz verde a los parámetros de ponderación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para los cursos 2027-2028 y 2028-2029, con el fin de anticipar los criterios de admisión.

En materia de innovación y transferencia, ha aprobado la creación de la empresa de base tecnológica GdBee, que desarrollará productos basados en extractos naturales de origen vegetal para mejorar la sanidad apícola.

La sesión, que ha incluido además informes sobre profesorado, transformación digital, gerencia, investigación e igualdad, ha servido también para aprobar el compromiso institucional de implantación del programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), orientado a la certificación de los sistemas internos de garantía de calidad de los centros universitarios conforme a los estándares europeos y en cumplimiento de las nuevas exigencias normativas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la modificación del reglamento y de las tarifas del Centro de Atención Podológica, con sede en Talavera de la Reina, y ha aprobado el cambio de denominación de la actual Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, que pasará a llamarse Facultad de Derecho y Empresa.