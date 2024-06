UGT apunta que si se producen accidentes en altura en el sector de la construcción es "porque algo se está incumpliendo"

TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha celebrado este viernes en Toledo su Jornada de Prevención de Caídas en Altura en el sector de la Construcción, una iniciativa con la que buscan poner de manifiesto que si se producen este tipo de accidentes en las empresas "es porque algo se está incumpliendo" en materia de prevención de riesgos laborales.

Bajo el nombre de 'Elevando la seguridad, protegiendo vidas', el Hospital Nacional de Parapléjicos ha acogido estas jornadas, en cuya inauguración han participado la secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT FICA, Pilar Ituero; el secretario general de UGT FICA en la región, Raúl Alguacil; y el delegado provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín.

Ituero ha señalado que la siniestralidad laboral es un problema que "siempre" ha preocupado a UGT y ha insistido en que "no podemos normalizar que el ir a ganarse la vida repercuta en que la pierdas", con unos datos "totalmente inadmisibles".

"Estamos en un marco que se nos pone la carne de gallina de estar en esta situación", ha lamentado, razón por la que se ha organizado una jornada que busca alertar sobre los riesgos de las caídas en altura, que "desembocan en accidentes muy graves o mortales".

"Vamos a ver si esto lo que hace es ampliar nuestro punto de mira y sensibilizarnos para que esto deje de pasar", ha manifestado, recordando que su sindicato lleva "mucho tiempo" insistiendo en que se abra una negociación para revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En este sentido, ha destacado que se ha conseguido crear una mesa de diálogo social para hablar sobre el tema y ahora mismo están "negociando las actualizaciones y las modificaciones de esta ley", conversaciones que entienden desde UGT que "deben dar su fruto".

De igual modo, ha aprovechado para solicitar que se dote de medios "tanto humanos como económicos" a la Inspección de Trabajo para que "pueda alcanzar la labor de vigilancia" que tiene encomendada.

INFORMAR Y CONCIENCIAR

Por su parte, Raúl Alguacil ha explicado que estas jornadas son "de difusión de información" sobre los riesgos de las caídas en altura pero "sobre todo de concienciación, tanto para los trabajadores como las empresas".

Alguacil ha afirmado que las caídas en altura son uno de los riesgos que "más preocupa" a UGT como sindicato, ya que "son muy graves".

"El elegir el marco en el cual nos encontramos --el Hospital Nacional de Parapléjicos-- no ha sido casualidad, sino para visibilizar a todos y todas en qué consiste esto y la manera en la que pueden quedar aquellos que sobreviven a las caídas en altura", ha aclarado.

El secretario general de UGT FICA en la Comunidad Autónoma ha querido también agradecer al Gobierno regional su labor "de vigilancia, gestión y, sobre todo, de asesoramiento a las empresas para que eliminen o intenten atenuar ese tipo de riesgos dentro de este sector".

En este punto, ha detallado que desde UGT también se está desarrollando un plan de información y formación para trabajadores y empresas a través de la Fundación Laboral de la Construcción.

Iniciativas todas ellas que buscan afrontar el "repunte" de la siniestralidad en el sector de la construcción que está habiendo durante este año, según los datos hasta el mes de abril.

"No debemos estar tranquilos porque nosotros lo que velamos es por el 'accidentes cero' y el 'muertes cero'. Lo que no podemos permitirnos a día de hoy en el siglo XXI es que una persona salga de su casa y que no vuelva", ha enfatizado.

Por esta razón, no ha querido olvidar otra reivindicación de largo recorrido por parte del sindicato como es la creación de la figura del delegado territorial, que sirva para atender a los trabajadores de todas aquellas empresas que, por su reducido tamaño, no tienen representación sindical de cara a que "puedan también tener sus consultas" y que incluso el propio sindicato pueda asistir al centro de trabajo y "vigilar más de cerca" los riesgos.

UN TEMA DE "MÁXIMA PREOCUPACIÓN"

Finalmente, el delegado provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en la provincia de Toledo, Julián Martín, ha reconocido que este es también un tema de "máxima preocupación" para la Administración regional, apostando por que tenga un "tratamiento diferenciado" ya que el sector de la construcción ocupa a entre el 8,5% y el 9% de los trabajadores de la región, y acumula un 15% de la siniestralidad.

Martín ha puesto como ejemplo del trabajo de la Junta el plan de visitas a obras de construcción, que se ha desarrollado durante los últimos diez años y con el que se han superado las 12.400 visitas a 7.600 obras.

"Requiere una actuación diaria por parte de los técnicos para comprobar que esos espacios son seguros y se evitan esos riesgos de caída en altura, que son los que provocan precisamente los accidentes más graves y mortales", ha comentado.

Este es un trabajo que se realiza de forma coordinada con la Inspección de Trabajo, que tiene sus propias actuaciones al margen de estas, y que también están dedicadas a comprobar las condiciones de seguridad en las obras para evitar los riesgos.