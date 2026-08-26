UGT C-LM apremia a la negociación del VI AENC ante el aumento de las hipotecas en la región

Archivo - La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa. - UGT CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha apremiado a la negociación del VI AENC para blindar el poder adquisitivo de la población trabajadora, tras conocer el dato de un incremento del 23,4% del volumen de hipotecas firmadas en la región.

Carrascosa ha reiterado la reclamación de la central sindical de incorporar un incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, para que las familias no tengan que destinar la mayor parte de lo que gana a la compra de una vivienda, según ha trasladado UGT por nota de prensa.

En este sentido, la secretaria de Empleo también ha recordado los datos recientemente conocidos que arroja la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025 que apuntan que la mayor carga financiera de las familias se concentra en la vivienda, que se lleva de media el 33% del presupuesto, y que las familias castellanomanchegas tuvieron un gasto medio de 31.551 euros en 2025, casi 2.000 euros más que en 2024.

"Nos encontramos con un grave problema social, necesitamos urgentemente medidas contundentes para poner coto a la especulación en torno a un bien imprescindible para poder desarrollar una vida en condiciones dignas", ha declarado la responsable sindical, advirtiendo que "según el INE, el precio de la vivienda se disparó un 12,9% en el primer trimestre del año y encadena ya seis trimestres consecutivos con incrementos de doble dígito".

"La realidad es que, con los salarios actuales, las personas trabajadoras están siendo expulsadas del mercado de la vivienda. Esto no es solo una cuestión económica o social, sino de derechos, porque la vivienda es un derecho humano. Para ello, necesitamos una apuesta decidida por impulsar la negociación colectiva para mejorar salarios, especialmente en los sectores más precarizados", ha declarado Carrascosa.