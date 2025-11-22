Unidad Docente de Ciudad Real, premiada por cuidar de la salud mental en la formación de especialistas sanitarios

CIUDAD REAL 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Docente de Ciudad Real ha sido premiada en el IX Congreso de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada, celebrado en San Sebastián, por una actividad formativa sobre el cuidado de la salud mental durante la incorporación de residentes para iniciar su formación sanitaria.

Así, ha obtenido el reconocimiento a la mejor comunicación oral titulada 'Residencia y Resilencia: impacto de una intervención breve sobre el cuidado de la salud mental durante la incorporación a la Unidad Docente', presentada por la enfermera especialista en Atención Familiar y Comunitaria M.ª Pilar López Juárez.

La intervención consistió en la planificación y desarrollo de una acción formativa breve impartida por un especialista en salud mental en la que se ofrecieron, a todos los residentes de nueva incorporación (de todas las categorías y especialidades), recursos y herramientas para afrontar las dificultades diarias, manejar el estrés y fomentar el autocuidado y bienestar emocional durante la residencia. Se desarrolló el primer día de incorporación a la unidad docente, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

La Formación Sanitaria Especializada representa un período de alta exigencia emocional, académica y asistencial para los futuros especialistas. La salud mental de los residentes constituye un elemento clave en su desarrollo integral, y su cuidado debe ser prioritario. Sin embargo, su abordaje "suele ser tardío o reactivo a la aparición de sintomatología", tal y como han explicado los autores de este estudio en el que intervienen M.ª Pilar López Juárez, M.ª Ángeles Ruiz Muñoz, M.ª Antonia Montero Gaspar, Luis Beato Fernández, Rubén J. Bernal Celestino y Gema Verdugo Moreno.

Según el estudio, realizado a partir de la experiencia de incluir entre las actividades de acogida una intervención sobre autocuidado, bienestar emocional y afrontamiento del estrés, el 95 por ciento de los residentes es consciente de que su salud mental puede verse afectada durante la residencia; y solo el 60 por ciento manifiesta haber recibido formación previa en sus facultades de procedencia.

Asimismo, nueve de cada diez consideran que cuidar su salud mental debería ser prioritario desde el inicio de su formación y valoran muy positivamente la formación recibida nada más incorporarse, tanto que recomendarían repetirla también con los residentes mayores.

Incluso los propios tutores, al hacerse eco de esta iniciativa, considerarían muy apropiado recibir una formación similar adaptada a su papel como tutor, lo que se ha tenido en cuenta a la hora de organizar la I Jornada de Tutores de la Unidad Docente de Ciudad Real en la que el cuidado de la salud mental del tutor será protagonista.

Además del trabajo premiado, la Unidad Docente de Ciudad Real ha presentado en este foro nacional otra comunicación oral, una comunicación plenaria y un póster.

La Unidad Docente de Ciudad Real cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado por la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015, que garantiza una formación sanitaria de alto nivel con un enfoque humano y profesional.

Cuidar de la salud de los residentes desde el primer momento, cuando aún no se han desarrollado mecanismos de adaptación ni redes de apoyo, es una oportunidad única para fomentar la cultura del autocuidado, bienestar emocional y manejo del estrés. Iniciativas como ésta pueden constituir la base para desarrollar estrategias institucionales más amplias orientadas al cuidado y bienestar emocional en las profesiones sanitarias.