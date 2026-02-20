Vega anuncia 1,4 millones para reformar el Polideportivo San José y achaca su deterioro a años sin mantenimiento

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega. - EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha anunciado una inversión de "cerca de 1.400.000 euros" para acometer una reforma integral del Polideportivo San José y ha atribuido su deterioro a la "falta de mantenimiento durante muchos años", incluida la etapa en la que la actual alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, presidió la institución provincial, y a la que ha hecho referencia.

Vega ha respondido así a la moción anunciada este mismo viernes por PP y Vox en el Ayuntamiento para exigir una intervención urgente o, en su defecto, la cesión de la gestión del complejo.

El presidente provincial ha defendido que el cierre se adoptó por motivos de seguridad, después de que los técnicos advirtieran de que "no podían garantizar la seguridad" de los usuarios.

Según ha detallado, la instalación presenta daños estructurales, deficiencias en el sistema eléctrico y un deterioro generalizado en cubiertas, baños y vestuarios, lo que obliga a una actuación integral.

En este sentido, ha recalcado que será la Diputación quien asuma la inversión y que los plazos dependerán del proyecto de ejecución que están ultimando los técnicos.

Asimismo, ha rechazado la cesión al Consistorio al recordar que el Polideportivo San José es "un instrumento" al servicio de los 288 municipios de la provincia y no una infraestructura exclusiva de la capital.

Con todo, ha asegurado que mantiene "las puertas abiertas" para colaborar con el Ayuntamiento si solicita apoyo por los cauces institucionales adecuados.