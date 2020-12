Veintinuo deja el año del apagón visto para sentencia en la intimidad de una Sala Moby a la que le saltaron las lágrimas

Los toledanos zanjan 2020 reivindicando que la cultura es segura y en comunión con una militancia sentada pero entregada

La banda toledana --al 75%-- Veintiuno cerró este miércoles por la noche el último de sus tres pases programados en la madrileña Sala Moby para despedir 2020 ante un centenar de personas exhibiendo no sólo las ganas de enfilar el que será su año sino además demostrando que la cultura es segura.

Jimmy, Yago, Diego y Pepe tienen más de paje que de Rey Mago. Porque los Reyes Magos trabajan un día al año mientras los pajes sudan. Y este año han sudado, en pijama a veces, en albornoz otras, encerrados en todo caso, pero sudado, como sudaron ayer en la mítica sala de la avenida de Brasil. Un día, otro día, al día siguiente... pandemia mediante, con tablas cerradas y sin fechas en cartel, dio igual. Un paso, dos pasos, tres pasos... Hormigas.

Retaron al cerrojazo y qué mejor actitud para el 2021 que abrochar el 2020 del apagón con tres pases en Sala Moby que, pese a serlo ante cien personas, les hizo mandar un mensaje al mundo.

Miércoles, 23 de diciembre, 20.45 y una organización excepcional en Moby. Protocolos impecables y automatismos interinos que hacen pensar que este 'stand by', que se irá para siempre, puede ser seguro.

Y paje Diego esperaba guitarra en manos para empaquetar el primer obsequio a los que, él mismo 'dixit', éramos los mejores, "los primeros en comprar las entradas" que volaron nada más asomarse a la ticketera.

Acordes al aire y voz de Diego: "Mi monstruo y yo sólo estamos jugando" y nadie que tararee. Para un público que viene a recitar a voces es complicado arrancar pasmado. "Si algo va mal, me dice que tiene un plan y sabe cómo actuar". Pasó el tiempo y llegó la explicación. "Nunca nadie antes había escuchado esto en directo", aseguró.

Después de 'El Desfile' y 'Delirio y Equilibrio' y los saludos de rigor, llega la primera confesión de Diego. "Hemos tenido un año horrible y estáis aquí para curarnos". Dicho y hecho antes de 'Estela Plateada'.

TIEMPO PARA REIVINDICAR

Con el concierto ya imparable hubo momentos para reivindicar, desde la ironía pero también la ira, con un público "inconsciente" por haber acudido a consumir cultura. "Cualquier sitio es mejor que un concierto tranquilo. Gracias por jugaros la vida. Escupid al de al lado, comed la boca a vuestro acompañante si no es vuestro novio, chupad el suelo".

Se va la guitarra, entra el teclado y con él 'Delicadeza', preludio de otro regalo exclusivo en forma de canción. "En algunos conciertos hacemos cosas que no están en 'Gourmet', ni en 'Corazonada', ni en ninguna parte. Y no podréis encontrarlo. Esto es sólo para la gente que está en el concierto; bajad el móvil para que sea secreto".

Encuentro el punto medio entre la crónica fiel que quiere contar lo que pasó y el testimonio de un espectador cómplice que quiere guardar el secreto ("es un arma con veneno y eso quiero"). No pienso desvelarlo ("piano, piano, piano, vuelve a ser de noche y no me duermo"). Dicho así de rápido parece nada. Dicho susurrado por Diego parece un abismo. "Hay algo de farsante en ser cantante". Me guardo (parte) del secreto.

Y tras pura 'Pirotecnia' se desliza la quinta parte de lo que sabemos de 'Corazonada' en forma de 'Anhelo', sólo con Diego al teclado, yéndose a agudos que no veremos grabados pero que se disfrutan en directo. Un concierto de gran formato igual lo aguanta todo, pero un concierto piel con piel hace que te abrume quien se lo deja todo.

Que pase el siguiente en forma de versión. 'Al lado del camino' de Fito Páez, como alegoría de que estamos vivos, porque estamos "con los ojos abiertos" pese a tener que vérnoslas "con la resaca".

'CORAZONADA' O 'CORAZÓN NADA', EN ABRIL

Sonó 'Tu nombre' para hacer estremecer a cien personas que ya se habían olvidado de 2020. Y aunque no entonaba Zahara, su voz sonó en las cien cabezas, seguro. Y después, el anuncio: 'Corazonada' o 'Corazón Nada', saldrá en abril. "Salvo que nos vuelvan a encerrar. En ese caso, sólo habría gira de Miguel Bosé".

Concierto al ecuador y segundo tema del álbum que está en camino. 'Parasiempre' como última parada antes de 'Me gustaría', canción felina en el baúl desde hace años --sonó en febrero de 2017 en la Sala los Clásicos de Toledo-- pero resucitada ahora "por culpa del celibato obligado".

Si se abriera el melón de cuál es el 'One hit wonder' de la banda habría palos, seguro. Hasta que llegan ellos para zanjar la discusión y admiten colgarle ese cartel a 'Caramelo' antes de cantarla. Y para empatar, se les cayó 'Haters' justo después, antes de la traca final.

Tras un año de grandes expectativas y 67 fechas cerradas, había un hueco enorme. "Un aplauso para nuestro equipo", pedían, antes de tocar "la mejor canción de la banda", 'Cabezabajo'.

'Salvavidas' para cerrar las cinco entregas que se saben del próximo álbum y 'Dopamina' como receta de guinda final con la que dejaron a la sala rendida