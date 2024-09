Velázquez desliza su apoyo a la reelección de Garde: "La UCLM es hoy mejor que cuando él llegó a ser rector"

Mesa inagural del I Congreso Internacional 'Water and the Cities 2024', en la Escuela de Arquitectura de Toledo.

Mesa inagural del I Congreso Internacional 'Water and the Cities 2024', en la Escuela de Arquitectura de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha elogiado este jueves al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, tras el anuncio este miércoles de su candidatura a la reelección como máximo dirigente de la institución universitaria.

"Creo, y no me equivoco si digo, que la UCLM hoy es mejor que cuando él llegó a ser rector", ha afirmado Velázquez, durante la inauguración del I Congreso Internacional 'Water and the Cities 2024', en la Escuela de Arquitectura de Toledo.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al inicio del evento, en las que el primer edil toledano ha estado acompañado por el propio Julián Garde, junto al director de la Escuela de Arquitectura, Juan Ignacio Mera, Velázquez ha querido "felicitar y animar al hombre del día", tras "haber anunciado ayer mismo su intención de ser reelegido de nuevo y presentar candidatura para seguir liderando la universidad".