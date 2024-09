Velázquez se desvincula de la polémica por oposiciones en la Diputación de Toledo: "Como alcalde tengo poco que decir"

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha desvinculado de la polémica por las oposiciones en la Diputación provincial y ha asegurado que "si esto hubiera sucedido en el Ayuntamiento de Toledo", pues sí se le tendría que preguntar por esta cuestión, pero "como alcalde de Toledo" --asegura-- "poco" tiene que decir.

Preguntado al respecto este lunes, el regidor toledano ha afirmado que le parece "muy bien" que los socialistas lleven este asunto a los tribunales. "Si el Partido Socialista lo quiere llevar a los tribunales, está en su derecho, me parece muy bien", ha insistido.

Ha recordado que se hizo referencia a este asunto en la Diputación que, a su entender, es el órgano donde se tiene que hablar esta cuestión. "Usted me hace la pregunta como presidente del partido en la provincia de Toledo, pero me he referido ya en alguna ocasión a este asunto", un asunto que "afecta a la Diputación", ha enfatizado.

"Mi responsabilidad como presidente es orgánica en la sede del Partido Popular, pero mi responsabilidad institucional es como alcalde de Toledo", ha querido dejar claro.

No obstante, se ha sumado a las declaraciones que ya hicieron diputados provinciales y la portavoz del Gobierno de la Diputación, "indicando que los tribunales son los mismos y formados prácticamente por las mismas personas por los que estaban formados en anteriores legislaturas cuando no gobernaba el Partido Popular".