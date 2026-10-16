Las ventas de la industria se disparan en su crecimiento en C-LM hasta el 12% en agosto

Archivo - Complejo petroquímico de Repsol en Puertollano. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió en Castilla-La Mancha un 12% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,2 puntos más que la media nacional, que fue del 10,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+23,7%), País Vasco (+22,2%) y Andalucía (+21,2%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Aragón, Baleares y La Rioja con las caídas más grandes de un 4%, 3,4% y un 3,3%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,8% en Castilla-La Mancha, 0,9 puntos de diferencia con la media nacional (4,9%).

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria se disparó un 10,8% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril.

Con el avance de agosto, las ventas de la industria encadenan seis meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+10%), abril (+11,4%), mayo (+3,3%), junio (+9,3%) y julio (+4,4%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,7% interanual en agosto, tasa 4,1 puntos superior a la del mes previo y con la que se suman también seis meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 2,1%, su mayor avance mensual desde marzo, y con el que se ponen fin a cuatro meses consecutivos de descensos.