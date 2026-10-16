Las ventas del sector servicios aumentan en C-LM un 7,1% en agosto, más de un punto por encima de la media nacional

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TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla-La Mancha aumentó su facturación un 7,1% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,1 puntos más que la media nacional, que fue del 6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en agosto con País Vasco (+10,80%), Galicia (+8,90%) y Madrid (+7,40%) a la cabeza, excepto en Baleares en donde el índice cayó un 0,3%.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,7% en Castilla-La Mancha, 0,2 puntos más que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,1% en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Canarias registrando el mejor dato, un 2,07% más, y Aragón el peor, con una subida del 0,24%.

DATOS NACIONAL

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior.

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 29 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 7,2% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,1% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,5% en agosto en tasa interanual, porcentaje medio punto superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 29 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, aumentaron un 0,3%, frente al descenso mensual del 0,8% experimentado en julio.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el octavo mes del año respecto a agosto de 2025, igualando la tasa registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.