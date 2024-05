Un video mapping y actuaciones de Nena Daconte y Amaral llenarán Sigüenza con motivo del IX Centenario de su Reconquista

GUADALAJARA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sigüenza acogerá, con motivo del IX Centenario de su Reconquista, el Festival de Música que llevará el nombre de esta cita con nombres como Nena Daconte o Amaral, el 15 de junio, y un video mapping que arrojará sobre la catedral de Sigüenza un espectáculo de colores y sonidos el 24 y el 25 de mayo.

Así lo ha detallado la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, que ha presentado estas actividades junto al delegado en Guadalajara del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, pues el Ejecutivo regional colabora con el Ayuntamiento de Sigüenza en la organización y celebración de estas actividades.

En cuanto al vídeo mapping del noveno centenario, "será los días 24 y 25 de mayo con tres pases diarios", a las 22.30, a las 23.00 y a las 23.30 horas, un espectáculo de luz y sonido sobre la catedral que ya se celebró hace dos años".

Las actividades de ese 15 de junio serán las siguientes Mauri (de 18.30 a 19.15 horas); Bauer (de 19.30 a 20.15 horas); Nena Daconte (de 20.45 a 21.45 horas); Amaral (de 22.30 a 00.15 horas); We are not DJs (de 00.30 a 2.00 horas). El tiempo necesario para el cambio de un grupo a otro será amenizado por DJ Stanz. Será en la plaza de toros de Sigüenza y hasta completar su aforo.

Aunque la alcaldesa ha adelantado que "va a haber actividades hasta final de año" dentro de las celebraciones de ese IX Centenario de la Reconquista, "porque contamos con el apoyo de Diputación Provincial y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", ha subrayado que se trata de "dos actividades de una grandísima envergadura que traerán retorno económico a la ciudad y que pondrán el colofón" a las celebraciones del IX Centenario, ha informado la Junta en nota de prensa.

El delegado de la Junta, por su parte, ha recordado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se apoya esta conmemoración como es el IX Centenario de la Reconquista, "tanto en el antes como en el durante y también en el después de ese programa y de esa efeméride".

"Y nos parece muy oportuno hacerlo, porque a través de la cultura, a través de la historia, se le otorga también una oportunidad de presente y sobre todo de futuro a Sigüenza y a todo a su comarca" que también "redunda también en lo económico".

Escudero "ha señalado que Sigüenza está siendo un ejemplo de lo que puede ser un revulsivo para las comarcas rurales de la provincia e incluso para el Estado español".

UN EVENTO A LA ALTURA

Sobre el Festival de Música del IX Centenario de la Reconquista, María Jesús Merino ha asegurado que será "un evento a la altura de cualquier capital de ciudad española, que va a ser en Sigüenza y va a ser posible gracias al apoyo de las instituciones".

La alcaldesa ha subrayado que "la venta de entradas ya está en marcha en el portal eventoentradas.es y contaremos con las actuaciones de Amaral o Nena Daconte como estrellas del cartel, a los que acompañarán Mauri, Bauer y algunos DJs, por un precio, además, muy asequible para todos los públicos, que será de 20 euros".

Todo ello, gracias a la creación previa de un modelo en 3D del objeto sobre el que se proyecta, una plantilla de ajuste y un contenido audiovisual creativo y adecuado.

En este espectáculo se recreará la unión de las dos aldeas que en la época medieval formaban Sigüenza, la reconquista de su patrimonio cultural, sus paisajes y folklore.

También se recorrerá en el mismo, con efectos visuales 3D y efectos especiales 4D, las fiestas de la localidad que forman parte de su patrimonio inmaterial, las reliquias, la gastronomía y la música.

Para ello un gran equipo de artistas 3D, ingenieros de sonido, compositores y guionistas se han unido para conseguir un espectáculo único en un enclave inigualable.

CONGRESO ESPARC

Otro de los importantes eventos que tendrán lugar en mayo en Sigüenza, y al que se ha referido hoy el delegado de la Junta en Guadalajara, será el que organice el Gobierno de Castilla-La Mancha y Europarc-España: el XXII Congreso Esparc 2024 en la ciudad de El Doncel del 22 al 26 de mayo de 2024, y que suma un apoyo y argumento más a la candidatura seguntina de Patrimonio Mundial de la Unesco del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza.

Escudero ha recordado que "estamos muy orgullosos de poder tener en este congreso a más de 180 técnicos, que durante estos tres días se van a dedicar a demostrar los beneficios que para la salud tiene la conservación de los ecosistemas o también para poder compartir distintos métodos de gestión en relación a la sostenibilidad y a las áreas protegidas".

Según el delegado, en estos días congresuales se van a compartir unos 50 proyectos relacionados con el medio ambiente.

Europarc-España es el principal foro profesional dedicado a la planificación y gestión de las áreas protegidas en el que participan todas las administraciones competentes.

Desde el primer congreso celebrado en 1995, los congresos Esparc se han consolidado como un espacio de encuentro para el intercambio y la difusión de información entre profesionales que contribuye al reconocimiento de los beneficios sociales y ambientales que las áreas protegidas brindan al conjunto de la sociedad.

El congreso Esparc 2024 de Sigüenza, en particular a través de los talleres y el intercambio de experiencias, proporciona un espacio de debate técnico para avanzar colaborativamente en los retos actuales y futuros.

El congreso está dirigido principalmente a técnicos de las administraciones públicas dedicados a la planificación y gestión de áreas protegidas y está abierto a la participación del conjunto de profesionales de la conservación de la naturaleza.