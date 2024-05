Este viernes se abre el plazo para presentar solicitudes a las pruebas libres para el título de Graduado en ESO

TOLEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación ha convocado las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Los plazos de presentación de solicitudes serán desde este viernes hasta el 22 de mayo, para la primera prueba anual, y desde el 17 de junio hasta el 5 de julio para la segunda prueba.

Así consta en la resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes y recoge Europa Press, en la que se indica que para acceder a estas pruebas es preciso tener al menos dieciocho años cumplidos el día de celebración de las pruebas; no poseer el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos; no estar cursando las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o no estar cursando los ámbitos o materias para cuyas pruebas se inscriba en las enseñanzas de Educación Secundaria para Personas Adultas en cualquiera de sus modalidades, ya sea en régimen presencial o a distancia.

Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa EducamosCLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/), a la que podrá accederse asimismo desde la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

También podrán presentarse las solicitudes de forma presencial en el registro de los Servicios Centrales de la Consejería competente en materia de educación o en el de sus Delegaciones Provinciales, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Las personas aspirantes deberán abonar el importe correspondiente a la tasa por derecho de examen, que se establece en la cantidad de 10,44 euros para cada una de las pruebas anuales, aunque las personas aspirantes que sean miembros de familias numerosas tendrán una bonificación del 50 por 100 de la tasa.

Los centros sede de las pruebas publicarán los listados de personas admitidas y excluidas. Para la primera prueba anual, el listado provisional se publicará el día 10 de junio y el listado definitivo el día 17 de junio.

Para la segunda prueba anual, el listado provisional se publicará el día 19 de julio y el listado definitivo el día 4 de septiembre. El listado provisional podrá ser objeto de reclamación en el plazo de dos días hábiles desde su publicación.

Las pruebas se celebrarán el día 19 de junio para la primera prueba anual y el 9 de septiembre para la segunda prueba anual.