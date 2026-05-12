Visitas guiadas, conciertos y demostraciones, actividades del Museo de la Cuchillería de Albacete este fin de semana

Cartel de las actividades en el Museo de la Cuchillería de Albacete por la Noche de los Museos. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Cuchillería de Albacete se sumará este fin de semana a la celebración del Día Internacional y la Noche Europea de los Museos con una programación especial abierta a la ciudadanía que incluirá visitas guiadas, conciertos y demostraciones.

La concejala responsable del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha invitado a la sociedad albaceteña a disfrutar de la programación especial organizada con motivo estas efemérides durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a la artista albaceteña Charo Romero, el maestro artesano Juan Andrés Barbero, el mago Chicky, Juan Ramón Garijo de El Sueño del Quesero y el coordinador de actividades del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, Vidal Nicolás.

A todos ellos, Lucrecia Rodríguez de Vera les ha dado las gracias por hacer posible esta programación especial de gran calidad y abierta a toda la ciudadanía, destacando la importancia de celebrar estas dos fechas para seguir acercando uno de los grandes símbolos de Albacete a la ciudadanía de una forma lúdica y festiva, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Bajo el lema de este año, 'Museos Uniendo un Mundo Dividido', la concejala ha explicado que la programación pondrá el foco en el papel de los museos como espacios capaces de fomentar el diálogo, la inclusión, el entendimiento y la convivencia entre culturas y generaciones.

Ha recordado que el Museo de la Cuchillería participa cada año en esta iniciativa internacional con el propósito de llegar a todo tipo de público, mostrar sus instalaciones a quienes todavía no lo conocen y fomentar una visita "diferente, dinámica y divertida para toda la familia".

NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS

La concejala ha explicado que la programación arrancará este sábado, día 16, con la celebración de la Noche Europea de los Museos: una jornada en la que el Museo de la Cuchillería permanecerá abierto hasta las 00.00 horas en una jornada de puertas abiertas que contará con una amplia oferta de actividades culturales.

Entre ellas, Lucrecia Rodríguez de Vera ha explicado que se han organizado visitas guiadas a las distintas exposiciones (17.30, 19.00 y 20.00 horas) y, como principal novedad, una demostración artesanal en el taller recreado de los años 60 a cargo del maestro cuchillero Juan Andrés Barbero, a las 18.30 horas, quien mostrará al público el proceso tradicional de elaboración de la navaja de Albacete.

La concejala ha señalado que habrá conciertos de guitarra (18.00 horas), clarinete y guitarra (19.30 horas) y un concierto de cuarteto de cuerda (21.00 horas), interpretados todos ellos por alumnado del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. Además, la magia estará presente en las salas del Museo gracias a la participación del Mago Chicky.

Según ha recordado, la Noche Europea de los Museos es un evento promovido bajo el auspicio del Consejo de Europa y desarrollado de manera simultánea junto a más de 1.200 museos europeos, con el objetivo de acercar a la ciudadanía sus colecciones y espacios expositivos desde una perspectiva participativa y diferente.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

La concejala ha señalado que este domingo continuará la programación con motivo del Día Internacional de los Museos que oficialmente se conmemora el 18, pero que se adelanta al estar cerrado los lunes este espacio museístico.

Contará con visitas guiadas (10.30 horas, a la Colección de la Fundación CCM y a las 13.15 horas a 'Navajas con historia. Colección Rol'). A las 11.00 horas habrá una visita teatralizada a cargo de la artista Charo Romero, 'Aquellos cuchilleros que vendían en la estación', y a las 12.00 horas una degustación y apertura de queso parmesano dirigida por Juan Ramón Garijo de El Sueño del Quesero.