El Vítor de Horcajo de Santiago consigue la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Vítor de Horcajo de Santiago, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Turismo ha declarado la festividad de El Vítor de Horcajo de Santiago, en Cuenca, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a su trayectoria, singularidad, arraigo social y contribución a la promoción turística y cultural de la localidad y de Castilla-La Mancha.

De este modo, El Vítor estrenará su nueva condición en 88 días, a partir de la próxima celebración en honor a la Inmaculada Concepción, que se desarrolla principalmente durante los días 7 y 8 de diciembre.

Entre sus actos destacan el novenario previo, la ofrenda floral y, especialmente, la salida y procesión del estandarte de la Virgen durante la noche del 7 de diciembre, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

En este acto central, tres caballeros a caballo portan el estandarte por las calles de Horcajo de Santiago, acompañados por una multitud que participa de forma continua con vítores y cánticos. El recorrido se prolonga durante la noche y parte del día siguiente, convirtiendo las calles y espacios públicos del municipio en el escenario de una celebración colectiva en la que participan varias generaciones de vecinos.

La programación se completa el 8 de diciembre con la misa solemne y la procesión de la Inmaculada Concepción, además de otros actos religiosos y populares que contribuyen a mantener viva una tradición transmitida de generación en generación.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha señalado que El Vítor "representa una de esas manifestaciones festivas que permiten comprender la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de España. Su particular ritual, la presencia de los caballos, el estandarte y los vítores, y la forma en que todos estos elementos se suceden durante una celebración de extraordinaria intensidad hacen de esta fiesta una expresión cultural verdaderamente singular".

La declaración pone en valor una fiesta que mantiene su carácter participativo y su autenticidad y que, además de reforzar la identidad de Horcajo de Santiago, contribuye a proyectar el municipio y su entorno como destino turístico. La localidad cuenta con recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos que complementan la experiencia de los visitantes.

Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce el valor de una celebración que constituye una expresión viva del patrimonio cultural inmaterial y un elemento de dinamización turística y económica para Horcajo de Santiago y su entorno.

El Vítor se convierte en la decimoséptima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Castilla-La Mancha y la número 169 en todo el país.