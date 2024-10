Viva Suecia, Fangoria, Shinova y El Drogas, primeros nombres del Festival Antorchas en julio en Albacete

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival albaceteño Antorchas, que celebrará su cuarta edición del 19 al 21 de junio de 2025, en el Recinto Ferial de la capital manchega, acogerá los conciertos de bandas y artistas como Viva Suecia, Fangoria, Shinova y El Drogas, entre sus primeros confirmados.

Estarán acompañados de otras bandas y artistas nacionales como Travis Birds, Varry Brava, We Are Not Djs y Ale Acosta.

Antorchas 2025 ha agotado sus abonos en su primer promo avance de lanzamiento "en tiempo récord", y pone a la venta su segunda promo de avance de lanzamiento desde la web oficial del festival, ha informado en nota de prensa.