Vox impugna la aprobación del reparto de retribuciones económicas en el Ayuntamiento de Pioz por considerarlo "ilegal"

GUADALAJARA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La formación Vox en Guadalajara ha presentado un recurso de reposición frente al punto primero y segundo del pleno extraordinario convocado el pasado 20 de diciembre en el Ayuntamiento de Pioz por el que se aprobaban las retribuciones y dedicación de los concejales del Grupo No Adscritos y ex ediles de la formación de Abascal en este Ayuntamiento, Antonio Delgado y Carlos Torre, por considerarlo un "reparto ilegal".

Tal y como ya anunciaran tiempo atrás que iban a hacer, el presidente de Vox Guadalajara, Iván Sánchez, ha ratificado este martes en rueda de prensa la impugnación de estos puntos de dicho pleno por la "atrocidad" que, a su juicio, ha perpetrado el alcalde de Pioz, Manuel López.

Según Sánchez, el regidor "aprovechó a traición" que el portavoz del Grupo Municipal Vox, José Miguel, estaba en tratamiento de quimioterapia para convocar el pleno de manera urgente y, gracias al voto de calidad del regidor y de los dos ex concejales de la formación de Abascal --ahora no adscritos--, aprobar el reparto de las competencias y los sueldos en el Ayuntamiento.

"De acuerdo al pacto de antitransfuguismo, aquellos concejales que se van de su formación al Grupo No Adscritos para apoyar un equipo de Gobierno no pueden obtener privilegios o mayores beneficios de los que tenían estando en su grupo", ha remarcado Sánchez, insistiendo en que por eso han impugnado tanto los sueldos como su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según López, la ausencia en ese pleno del portavoz y actualmente único concejal de Vox por asuntos médicos provocó un resultado en la votación de la sesión plenaria de seis votos a favor de las retribuciones y seis en contra, desempatando el resultado el voto de calidad del alcalde y "repartiendo como si fuera un cortijo" los sueldos para los "tránsfugas de Vox" hoy en el Grupo No Adscritos.

Desde Vox lamentan que el alcalde socialista "desatendiera" incluso los informes negativos que se le daban desde la propia Secretaria interventora, advirtiéndoles de que estaba cometiendo un fraude de ley.

Ahora se abre un plazo de seis meses para que el Ayuntamiento responda a su demanda ante el Ayuntamiento y, en función de cual sea la respuesta, desde Vox ya han anunciado que si no se repone la situación anterior, es decir, que sigan sin sueldo, y la restitución en el BOE de dicha publicación, irán la vía contencioso-administrativa. "Llegaremos hasta donde tenemos que llegar para que los vecinos consigan lo que querían", ha subrayado.

El alcalde ha hecho algo que va en contra de la ley y tiene que restablecerlo quitándose el reparto de sueldos que han aprobado. Si no lo hacen, iremos al contencioso administrativo y serán los jueces quienes dictaminen", ha precisado. En caso de que esta impugnación sea a favor de Vox, los concejales tendrán que restituir los sueldos percibidos hasta el momento.

"Nos esforzamos mucho cuando elegimos a la gente que queremos que nos acompañe en las listas pero siempre se cuela alguien que nos engaña y a mí, personalmente, me engañaron. El dinero todo lo puede y les han puesto unos sueldos muy apetitosos para que dejaran de lado al partido", ha abundado Sánchez en referencia a los dos ex ediles que dejaron Vox para marchar al Grupo No Adscritos.

A su juicio, lo que han hecho es "traicionar" al partido por el que se presentaron (Vox) para marcharse "por unos miserables euros" a otro grupo.

El presidente de Vox en Guadalajara tiene claro que la marcha de los ex ediles de su formación ha estado solo motivada en razones económicas. "El tiempo nos dará la razón cuando les quiten los sueldos", ha concluido.

El Gobierno actual en Pioz es, según palabras de Iván Sánchez, un "gobierno totalmente inestable" que espera que no dure mucho, ya que dependen de los votos de los No Adscritos y de que el único concejal de Vox falte a los plenos por su enfermedad, situación que, alega, aprovechan para convocar sesiones plenarias.

El resultado electoral en Pioz otorgó cuatro concejales al PSOE, tres a Unidas Podemos, tres al PP y otros tres a Vox. Sin embargo, dos ediles de la formación de Abascal pasarían posteriormente al Grupo No Adscritos. El socialista Manuel López es hoy alcalde aunque en minoría.