Vox C-LM dice que no está su ánimo romper gobiernos: "Si el PP no favorece la invasión, no corren peligro"

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha dado por garantizados los pactos que su formación política mantiene en la región en plazas importantes como Toledo, Ciudad Real o Talavera de la Reina y en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, asegurando que no está en su ánimo romper estos acuerdos, y defendiendo que "no corren peligro" si el PP "no favorece la invasión migratoria y el efecto llamada". En todo caso, avisa al PP de que si "se entrega a las políticas de izquierda", Vox "no será cómplice".

En todo caso, ha recordado que los ayuntamientos no tienen competencias en materia migratoria como sí las tienen las comunidades autónomas.

En una entrevista con Europa Press, Moreno ha defendido que Vox "ha demostrado ser firme con sus convicciones y compromisos" al dar por finalizados los pactos con el PP en autonomías como Extremadura, Castilla y León o Aragón

"Lo hemos dicho claro y alto, no vamos a ser cómplices de esa invasión migratoria que se permite por parte del Gobierno de España ni seremos cómplices con gobiernos regionales que colaboren", ha agregado.

Tras indicar que su postura es que "quien entre de forma ilegal" sea "deportado" así como no permitir "presos extranjeros reincidentes", ha vuelto a decir que los gobiernos municipales "no corren peligro" porque "no tienen competencia" en esta materia.

"Los ayuntamientos y diputaciones tienen poco margen de maniobra y poca competencia. No hay peligro, son gobiernos que están funcionando, y se ha demostrado que Vox, donde condiciona las políticas, mejora en la gestión y avanza en el municipalismo", ha aseverado.

Unos pactos que "van funcionando" porque Vox "cumple lo que promete", algo que "no puede decir ni el PP ni el PSOE".

TALAVERA COMO EJEMPLO

David Moreno, también vicealcalde de Talavera de la Reina donde gobierna el 'popular' José Julián Gregorio, ha tenido buenas palabras para la buena marcha del acuerdo local en este Ayuntamiento.

Según ha exhibido, con Vox se ha conseguido "terminar todas esas obras que estaban comenzadas y que el PSOE fue incapaz de terminar durante sus años de gobierno".

Ha enumerado otros avances como "la remunicipalización de la zona azul", el trabajo preparatorio para la gestión de fondos, la reestructuración de la oficina de gestión tributaria o las mejoras en mantenimiento y limpieza de la ciudad.

"Y hay proyectos de relevancia por venir en materia de medioambiente", ha avanzado el dirigente político sin dar más detalles.