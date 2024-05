Vox C-LM pide aumentar los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha pidiendo aumentar los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa su portavoz, Iván Sánchez, quien ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de no preocuparle "en absoluto" el tema de la seguridad en la región, ya que cada vez que Vox trae una iniciativa a las Cortes sobre este asunto "la tumban o no la califican en la Mesa", argumentando que "no es competencia de esta administración".

Tras asegurar que a la opinión pública sí que le preocupa esta cuestión, se ha hecho eco del robo de casi un centenar de crucifijos en el cementerio de Cebolla del que han informado varios medios de comunicación. "Desde Vox vamos a seguir haciendo hincapié en este tema", ha aventurado Sánchez.

Dicho esto, ha querido poner de relieve que en los actos en los que ha participado Vox este fin de semana, los agricultores siguen mostrando su preocupación por los robos que sufren en sus explotaciones. Además, ha hecho hincapié en otro problema social --a su juicio-- como es la ocupación ilegal de viviendas.