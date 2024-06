Wado muestra su indignación ante la "negativa" del Ayuntamiento de Guadalajara de colocar la bandera LGTBI en el balcón

GUADALAJARA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Wado LGTBI de Castilla-La Mancha ha mostrado este martes su "más sincera repulsa e indignación" ante la "negativa" de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, de colocar la bandera, ni distintivo LGTBI alguno, en la fachada principal del Ayuntamiento.

En un comunicado, Wado asegura que se desvincula "por completo" de la programación organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara con motivo de la celebración de la Semana del Orgullo LGTBI.

Asegura que la decisión del Ayuntamiento supone un "retroceso" por en la visibilidad de todo el colectivo LGTBI que ha sido --recuerda-- "históricamente marginado, invisibilizado y discriminado" por la sociedad, amparado durante siglos por las instituciones públicas.

"Hasta 2019, este tipo de consideraciones no fueron atendidas como se merecen en Guadalajara y, ahora, volvemos al pasado, como ocurrió en tiempos del alcalde Antonio Román", lamentan.

De este modo, desde la asociación muetran su "más absoluta decepción ante excusas y posturas contrarias a la lógica, y ante decisiones que, gobiernos como el de Ana Guarinos y Vox, provocan que el odio y la LGTBIfobia se legitimicen y se expandan entre la sociedad".

Además, Wado LGTBI lamenta la "tibieza" con la que Ana Guarinos y su actual equipo de Gobierno denuncian delitos de odio y actos lgtbifóbicos como la quema de bandera en el balcón de la sede de CCOO en Guadalajara, el pasado 17 de mayo.

"Nos han robado una semana de preparativos del XV Orgullo LGTBI de Guadalajara. Si la decisión de la no colocación de bandera fue previamente tomada por la alcaldesa de Guadalajara, no entendemos por qué, todavía, no hemos recibido contestación alguna a nuestra carta enviada hace una semana. Sospechamos que ha sido una decisión premeditada por el actual equipo de Gobierno, buscando no pronunciarse en temas comprometidos".

A pesar de todo, desde la organización --afirman-- ofrecerán un XV Orgullo LGTBI "digno" para Guadalajara. "El Orgullo es visible, social y reivindicativo. Porque el Orgullo y la reivindicación por el respeto y visibilidad de la igualdad por la diversidad LGTBI es patrimonio de las personas que hemos sido discriminadas históricamente", termina el comunicado.