Zapata dimite como coordinador de Cs Toledo por "falta de confianza": "Si el problema era yo, ya no hay problema"

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora coordinador provincial de Cs en Toledo y responsable de Programas de la formación naranja a nivel regional, David Muñoz Zapata, ha presentado su dimisión para ambos cargos alegando "falta de confianza" en él por parte de la dirección regional del partido. "Si el problema con esta provincia era yo, ya no hay problema", ha manifestado.

Sin embargo, Zapata ha afirmado que "si nadie pone impedimento" continuará ejerciendo como portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes autonómicas, afirmando además que sigue siendo militante del partido.

El parlamentario de Cs ha defendido que por su parte "no ha faltado ni trabajo ni ganas" tanto en sus responsabilidades orgánicas como parlamentarias, algo que cree que es "reconocido por compañeros, adversarios, colectivos de la sociedad civil y medios de comunicación. "He cumplido y seguiré cumpliendo", ha apostillado.

Así, ha desvelado que los motivos de esta "dolorosa" decisión residen en la "falta de acuerdo con el proceder de la dirección regional" y la falta de confianza en su persona que ha observado en los últimos meses.

"Observo que no se cuenta conmigo. Formar parte de un órgano conlleva asumir la responsabilidad de sus decisiones. Si no formo parte en la toma de decisiones, no deseo asumir la responsabilidad de las mismas. Uno no debe permanecer donde no es bien recibido", ha manifestado, aunque ha reconocido que la capacidad de actuación de los comités autonómico y provincial "es limitada por la estructura del partido.

Sin embargo, sí que se ha mostrado "decepcionado" con que "algunas personas" le hayan visto como "una amenaza a su posición, asegurando que no alberga "más interés que servir" y considerando que "lo que menos necesita el partido es que sus miembros nos aferremos a una posición o ambicionemos otra".

De igual modo, ha hecho hincapié en su "malestar" por la "falta de reconocimiento al trabajo que se hace en la provincia de Toledo" que, ha recordado, "representa al 40 por ciento de Ciudadanos en Castilla-La Mancha".

"Solo pido respeto para los concejales y militantes de los pueblos y ciudades de Toledo, que se parten el alma cada día por Ciudadanos y por sus vecinos y a los que quiero agradecer todo lo que me han dado y pedir disculpas si no he podido o no he sabido darles lo suficiente. Finalmente, creo en el liberalismo progresista, en la igualdad entre ciudadanos y territorios de España y en la moderación como forma de hacer política. Seguiré trabajando para que estos valores prevalezcan en Castilla-La Mancha", ha concluido.