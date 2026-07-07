El 112 recibe 18 avisos en menos de media hora por peligro de caída de objetos en Valladolid capital

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un total de 33 avisos en menos de media hora este martes por peligro de caída de objetos, como árboles ramas, toldos y persianas, en la provincia de Valladolid en una tarde de tormenta y de viento, en la que la capital registró rachas de hasta 65 kilómetros por hora entre las 15.00 y las 16.00 horas.

Según los datos aportados por el 112 a las 16.20 horas, las llamadas de aviso se han producido desde las 15.51 horas por caídas de objetos en Isabel la Católica, donde un árbol de gran porte se ha quebrado y parte del mismo ha quedado caído sobre el carril bici cerca de La Rosaleda; calle Encarnación, calle de la Seo, Angustias, Plaza San Francisco de Asís, calle Tórtola, Paseo del Arco de Ladrillo, calle Madre de Dios, calle Eneldo y calle Estaño.

En la Plaza San Felipe Neri hay dos árboles caídos y otro en la calle Ruiz Hernández. También han caído árboles en la calle Títulos a la altura de Tafisa, en la carretera de las Arcas Reales, en el camino de Hornillos y en el Paseo Juan Carlos I, a la altura del centro Benito Meni.

A estos se unen los avisos recibidos desde otros puntos de la provincia de Valladolid, principalmente por caída de árboles como en la carretera VP-3302 en Villavaquerín; la N-122 en Quintanilla de Onésimo y en Peñafiel; la entrada al polígono de la Mora, desde la carretera de Soria y en la carretera de acceso a la urbanización El Páramo, en La Cistérniga, o la VA-113 en Cabezón de Pisuerga.