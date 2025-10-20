El 40 Festival de las Ánimas consolida a Soria como "epicentro" del terror y la cultura

Gómez (i), López y Mayor presentan el 40 Festival de las Ánimas de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Ánimas consolida a Soria en su 40 edición como referente del "terror, la cultura y la leyenda", con Katherine Nevilla, Tomás Hijo y Javier Sierra como broche de oro de la programación.

La presentación de la lectura ha tenido lugar este lunes con una emotiva lectura a cargo del escritor José Ángel Mayor y con la música en directo de Galo Gómez, junto a la estatua de Gustavo Adolfo Bécquer.

El director del Festival de las Ánimas, Ernesto López, ha señalado que este aniversario supone un "hito histórico" para el festival, que se ha consolidado como "referente cultural y turístico nacional, atrayendo cada año a miles de visitantes durante el puente de Todos los Santos".

Los actos arrancarán esta semana con las lecturas en la biblioteca y la carrera ambientada y solidaria nocturna, y finalizarán el domingo 2 de noviembre con una mesa de redonda de lujo con Katherine Neville, Tomás Hijo y Javier Sierra.

Las lecturas de relatos cortos, del 27 al 30 de octubre, regresarán a las Ruinas de San Nicolás en una edición en la que una de las novedades será el rol en vivo multitudinario que transformará las calles de Soria en un escenario interactivo ambientado del 23 al 25 de enero.

En su pasada edición, el Festival de las Ánimas registró un incremento del 18 por ciento en las visitas al portal oficial y alcanzó el cien por cien de ocupación hotelera en toda la provincia, con un impacto económico estimado de más de dos millones de euros en el sector hostelero y comercial de Soria, según ha apuntado López.

ACTIVIDADES

Entre las actividades se encuentran este 23 de octubre las lecturas en la Biblioteca de Soria con relatos de terror y fantasía para público infantil y juvenil y el viernes 24 la carrera nocturna y solidaria a beneficio de la fundación Menudos Corazones.

La gala de los Premios Ánimas será el sábado 25 en el Palacio de la Audiencia, con la entrega de la Máscara de Ánimas a Katherine Neville y la interpretación de Carmina Burana por la Banda Municipal y la Coral de Soria.

Del 24 al 26 de octubre se construirá en la plaza Mayor una escultura efímera en forma de árbol, símbolo de la memoria y el paso del tiempo.

Esta obra colectiva arderá en un acto simbólico el 31 de octubre, coincidiendo con el cierre del Desfile de Ánimas, en un ritual que unirá arte, fuego y leyenda.

La noche del 31 de octubre será esperado Desfile de Ánimas, que este año contará con dos recorridos -nobles y templarios- que saldrán del Castillo y Arcos de San Juan de Duero, respectivamente, y que confluirán en el corazón de la ciudad con cerca de 400 actores.

La gran Noche de las Ánimas será el sábado 1, con la tradicional lectura de la leyenda de Bécquer, el Paso del Fuego mientras que cierra el festival el domingo 2 una mesa redonda con Katherine Neville, Tomás Hijo y Javier Sierra.

NOVEDADES

Como novedad, este año el festival lanza el Kahoot de Ánimas, un juego interactivo basado en el cartel oficial del Festival 2025, disponible a través de la web oficial del evento.

Los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el universo de las Ánimas acercando el espíritu del festival también al ámbito lúdico.

Una de las grandes apuestas de esta edición será el rol en vivo multitudinario, que transformará las calles de Soria en un escenario interactivo ambientado en la ciudad decimonónica de los hermanos Bécquer. Más de mil participantes vivirán una experiencia inmersiva los días 23, 24 y 25 de enero.

El festival contará también con exposiciones de trajes medievales, una visita guiada conmemorativa de los 40 años y rutas temáticas como Crónica Negra de Soria o La Soria de los Bécquer, que permitirán redescubrir los rincones más enigmáticos de la ciudad.