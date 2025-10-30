El 65% de los Técnicos Superiores Sanitarios de CyL secunda la huelga por el Estatuo Marco del Ministerio

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 64,93 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 72,87 por ciento en Atención Hospitalaria (607 profesionales en huelga), del 4,26 por ciento en Atención Primaria (cuatro en huelga) y del cero por ciento en Hemoterapia.

En concreto, han secundado la huelga un total de 611 técnicos sanitarios de los 941 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 64,71 por ciento (33 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga); Burgos 70,08 por ciento (89 en huelga); León 57,23 por ciento (95); Palencia 60,66 por ciento, (37 TSS en huelga); Salamanca 80 por ciento (124 profesionales en huelga); Segovia 81,03 por ciento (47); Soria 41,03 por ciento (16); Valladolid 60,75 por ciento (130 TSS en huelga); y Zamora 57,14 por ciento (40 en huelga).

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.