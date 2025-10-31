El 67 % de los Técnicos Superiores Sanitarios de CyL secunda la huelga por la reforma del Estatuto Marco

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), en una convocatoria a nivel nacional, ha tenido hoy un seguimiento medio del 67,36 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 74,85 % en Atención Hospitalaria (613 profesionales en huelga), del 4,49 % en Atención Primaria (cuatro en huelga) y del 0 % en Hemoterapia.

En concreto, han secundado la huelga un total de 617 técnicos sanitarios de los 916 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 59,62 %, 31 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga; Burgos, 64,52 %, 80 en huelga; León, 58,6 %, 92; Palencia, 66,13 %, 41 TSS en huelga; Salamanca, 82,89 %, 126 profesionales en huelga; Segovia, 75,44 %, 43; Soria, 48,78 %, 20; Valladolid, 70,87 %,146 TSS en huelga; y Zamora, 58,46 %, 38 en huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.