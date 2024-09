La 69ª Seminci apuesta por el cine independiente americano y dedica una retrospectiva a Nathan Silver

El festival estrenará en España el último trabajo del director, 'Between the Temples'



VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 69ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) apuesta por el nuevo cine independiente americano con la selección de distintas películas en sus secciones competitivas y una retrospectiva que abordará "en profundidad" la obra del cineasta estadounidense Nathan Silver.

El festival ha destacado, en un comunicado recogido por Europa Press, que "redobla su apuesta" por este cine tras el éxito cosechado la pasada edición por títulos como 'The Sweet East' (Sean Price Williams) o la ganadora de Punto de Encuentro 'Gasoline Rainbow' (Bill Ross IV y Turner Ross).

Así, dedicará una retrospectiva a Silver, en la cual se han programado cinco de sus largometrajes, entre ellos el estreno en España de 'Between the Temples', última película del cineasta. Se trata de una comedia protagonizada por Jason Schwartzman ('Gran Hotel Budapest', 'Asteroid City'), Carol Kane ('The Sisters Brothers', 'La princesa prometida') y Dolly de Leon ('El triángulo de la tristeza', 'Ghostlight'), en la que un cantor de sinagoga atraviesa una profunda crisis de fe cuando su profesora de música de la escuela primaria regresa a su vida como su estudiante adulta de Bat Mitzvah.

Por otro lado, se han seleccionado a distintos autores del nuevo cine independiente americano para competir en esta edición de la Seminci. Así, en Sección Oficial se encuentran nombres como Tracie Laymon ('Bob Trevino Likes It') y Tyler Taormina (C'hristmas Eve in Miller's Point'); en Punto de Encuentro, Carson Lund ('Eephus'), Constance Tsang ('Blue Sun Palace') y Jesse Eisenberg ('A Real Pain'), y en Alquimias, Courtney Stephens ('Invention').

Desde el festival han subrayado que estos autores representan a la nueva generación de cineastas independientes que afronta en su mayoría sus primeras ficciones y, conservando rasgos clásicos del cine independiente, "indagan con una mirada desacomplejada en algunos temas cinematográficos más populares del cine norteamericano, como la Navidad, el béisbol o las buddy movies, con una visión genuina alejada de clichés o llevando a otra esfera los códigos cinematográficos".

Además, "lejos de ser ejemplos del individualismo radical que identifica a la sociedad norteamericana, son proyectos muy colaborativos en los que unos autores participan en proyectos de otros", ha agregado el festival.