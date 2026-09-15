La 71 Seminci contará con 17 títulos en Tiempo de Historia tras incorporar filmes de Cavalier, Loznitsa y Llinás

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección Tiempo de Historia reunirá en esta 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) 17 títulos, entre ellos propuestas de los cineastas Alain Cavalier, Sergei Loznitsa y Mario Llinás, además de tres películas iraníes.

A los cinco títulos españoles anunciados previamente se suman ahora doce películas internacionales que completan una ambiciosa selección de 17 largometrajes, según ha informado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta nueva selección pone en diálogo a cineastas que presentan sus primeros largometrajes con autores de larga trayectoria como Sergei Loznitsa, Mariano Llinás, Mani Haghighi o Alain Cavalier, que en 'Thanks for Coming' afronta su despedida del cine.

Esta vez, el "gran maestro del documental" vuelve a filmar lo cotidiano con la sencillez, la cercanía y el humor que han acompañado su obra durante décadas, y convierte este posible adiós en otra "celebración de las personas, las conversaciones y los pequeños".

Por otro lado, en Alea Jacarandas, 'Hassen Ferhani' filma a su padre, periodista y escritor, mientras recorre Argel en busca de los jacarandás de la ciudad. Lo que comienza como una búsqueda revela dos maneras de mirar el mundo: el padre convierte sus paseos en literatura y el hijo, en cine. Entre ambos nace una película delicada sobre la ciudad, la memoria y la relación entre generaciones, reconocida con el premio del jurado de Burning Lights en Visions du Réel.

En 'Tin Castle', Alexander Murphy presenta el retrato de una familia numerosa a la que el cineasta acaba perteneciendo casi como un miembro más. Las difíciles condiciones en las que viven nunca son utilizadas para construir un retrato de la precariedad o del sufrimiento, ya que lo que aparece en pantalla es un mundo vulnerable sostenido por el afecto.

'Gabin' es el resultado de un rodaje de diez años, en los que Maxence Voiseux acompañó a su joven protagonista desde los ocho hasta los 18 años, hijo de un carnicero y de una ganadera del norte de Francia. Gabin crece con la expectativa de continuar el negocio familiar, aunque poco a poco aparecen otros deseos y la necesidad de decidir por sí mismo.

La sección también contará con distintas apuestas iraníes, como el viaje de dos hermanos separados por el exilio que centra ' Into the Jaws of the Ogre', primer largometraje de Mahsa Karampour. Ambos abandonaron Irán y sus vidas han tomado caminos casi opuestos, si bien se recorren juntos las carreteras estadounidenses desde Nueva York mientras reaparecen los recuerdos de Teherán y las diferencias que los han llevado hasta allí.

En 'I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies', el veterano Mani Haghighi se acerca a dos artistas que han hecho de coleccionar una forma de preservar la memoria. Fotografías, documentos y objetos pertenecientes a personas que difícilmente aparecerían en la historia oficial construyen otro relato de Irán.

'Ensayos para una revolución', de Pegah Ahangarani, parte de la memoria de su propia familia para componer algo mucho más grande: la historia de varias décadas de resistencia iraní. Archivos personales, imágenes domésticas y momentos políticos se entrelazan hasta mostrar cómo las experiencias de unas pocas personas pueden contener la memoria de todo un país y su persistente aspiración de libertad. La película recibió el Oeil d'Or al mejor documental en el Festival de Cannes.

DE LA URSS A HARLEM

También 'Imperium', de Sergei Loznitsa, se enfrenta encuentra en esta sección. La propuesta reúne imágenes de archivo rodadas entre 1970 y 1973 que muestran, a medida que se alejan de Moscú, una sucesión de rostros, paisajes, culturas y formas de vida que hacen imposible reducir aquel territorio a una sola identidad.

Por otra parte, 'Once Upon a Time in Harlem', dirigida por William y David Greaves, devuelve a la vida una noche de 1972 en la que artistas, músicos e intelectuales vinculados al Renacimiento de Harlem se reunieron para conversar, debatir, reír y pensar sobre su tiempo. Más de 50 años después, David Greaves recupera y completa las imágenes filmadas por su padre. La película se estrena en Seminci tras pasar por los festivales de Sundance y Cannes.

Mariano Llinás, por su parte, presenta 'Biografía de Jorge Luis Borges', que reúne manuscritos, objetos, lugares, libros y episodios de la vida del escritor para poner en circulación sus mundos y convierte su película en una aventura laberíntica que parece no tener final.

La noche parisina se convierte en un lugar de encuentro en 'At Night', primer largometraje de Beatrice Gibson, premio a Mejor Dirección Emergente en Locarno. Seis mujeres comparten experiencias, recuerdos, deseos y fantasías en una película que presta tanta atención a lo que dicen como a la posibilidad de escucharse unas a otras.

Por último, 'Las noches', de Ana Bovino, encuentra en La Pichi como protagonista a una mujer que cuenta historias como una Sherezade contemporánea y que hace de esa capacidad una forma de afirmarse. El documental incorpora la fábula para acompañarla en un proceso en el que la vergüenza se transforma en orgullo y la narración, en resistencia.

Los doce nuevos títulos completan los cinco largometrajes españoles anunciados en la presentación del cine español, 'Camionero', de Francisco Marise; 'Papagayo', de Omar Al Abdul Razzak; 'Todo es cárce'l, de Eloy Enciso Cachafeiro; 'Caro Nanni', de Pablo Maqueda, y 'Vacío luminoso', de Uberto Rapisardi.

El conjunto convierte Tiempo de Historia en uno de los "grandes focos" de la 71 Seminci y reúne una "extraordinaria concentración de talento y de formas de entender el cine de no ficción", tal y como ha subrayado la Seminci.