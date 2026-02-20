Abascal asegura que la apelación a la "moderación" del PP es "palabrería vana": "Deben pedir perdón y dejar paso"

1062135.1.260.149.20260220213146 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de partido en Segovia - VOX

SEGOVIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la apelación a la "moderación" por parte del Partido Popular es "palabrería vana y sin significado", una "moderación" que en Castilla y Leónha servido para que el líder 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, "traicionara la palabra dada y perpetuara" las políticas que, a su juicio, han llevado a España y a Castilla y León al "agujero", razón por la que ha instado al "bipartidismo a pedir perdón y dejar paso".

Durante su intervención en un acto de partido celebrado en la capital segoviana en el que también ha participado el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el líder nacional de la formación ha señalado que esa "moderación" ha significado "traicionar la palabra dada", "dejar todas las políticas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero", "repartirse el Tribunal Constitucional" y aceptar pactos que han consolidado la situación actual.

"La moderación es robar un poco menos que los socialistas", ha aseverado, para después criticar que PP y PSOE son "culpables de esta deriva" y que "quienes han metido a los españoles en el agujero no son los que les van a sacar".

En este sentido, Abascal ha afirmado que lo que deberían hacer es empezar a "hacer penitencia, pedir perdón y dejar paso" y ha acusado al bipartidismo de "escudarse en las legislaciones europeas que han aprobado juntos para no afrontar los problemas reales".

"Mientras yo hablo de vivienda, de empleo, de inseguridad, de inmigración, ellos hablan de Julio Iglesias, de Adolfo Suárez y de Groenlandia", ha explicado, un punto en el que ha hecho referencia a las recientes rectificaciones de otros partidos en materia de inmigración e identidad.

"Muchos ahora empiezan a rectificar", ha incidido, en alusión al "melón de Rufián", que "votó en contra de prohibir el burka y al día siguiente estaba en un acto diciendo que lo del burka era una barbaridad".

"Me alegro de que rectifiquen", ha añadido, aunque ha subrayado que no lo hacen "por el sufrimiento de las mujeres". En ese contexto, el líder de Vox ha reivindicado la historia de España: "Tras siete siglos de lucha, no queremos jamás en nuestro suelo la dominación y la invasión islámica", ha apostillado.

En el acto ha participado también la cabeza de lista por Vox en Segovia, Susana Suárez, quien ha lamentado en su intervención el deterioro de los servicios básicos en la provincia y ha puesto como ejemplo la falta de acceso a agua potable en varios municipios segovianos.