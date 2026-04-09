Abel del Campo une en el libro 'Saturio y el Numancia' la historia de su vida y su pasión por el equipo soriano

De Izda A Dcha, Enrique Rubio, Abel Del Campo Y Fátima Del Campo Presentan 'Saturio Y El Numancia'. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Abel del Campo ha entrelazado en el libro 'Saturio y el Numancia. Dos historias, un latido rojillo' su historia personal ligada a la trayectoria del equipo soriano, que este jueves cumple 81 años, los mismos que el autor.

La Diputación de Soria ha impreso este libro en el que, a través de la figura de Saturio, recorre una vida marcada por el esfuerzo y el arraigo a la tierra, en paralelo al crecimiento del Club Deportivo Numancia.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio; el autor del libro, Abel del Campo, y su hija, Fátima del Campo, quien ha participado en el proceso de maquetación de la obra, han presentado el libro en el que la historia se desarrolla centralmente en una localidad con nombre ficticio para englobar a todoa los de la provincia, pese a que la orginal del autor es Espejo de Tera.

Fátima del Campo ha puesto en valor que su padre, a sus 81 años, "con su pluma estilográfica anotaba toda la información recopilada" y ha publicado "cómo conoció al equipo de su vida y cómo fue su niñez en un pequeño pueblo de los años 40 que nada tiene que ver" con la actualidad.

Un libro en el que "cuenta las cosas como las vive y la siente" sobre una pasión por el fútbol que conoció en Sevilla cuando con diez años fue en el tren y empezó a oír hablar "sobre un tal Betis".

A raíz de ahí empezó a investigar sobre el fútbol de su tierra, donde pidió que le enviaran los periódicos. Tras pasar por San Sebastián regresó a casa, el pueblo se había deshabitado y la lucha de medio siglo por recuperarlo también se refleja en el libro.

Por su parte, el diputado de Cultura ha señalado que este libro es "el reflejo de muchos clubes de la provincia que tienen la ilusión de representar a su tierra". "Para mí no es un libro más, es una manera de enseñar a vivir a través de unos hechos que sucedieron desde hace 81 años que cumple hoy el CD Numancia, de una manera muy cercana y los valores y esfuerzos llamados fe y constancia en el equipo y también en el autor, con su dedicación para buscar todos los datos", ha manifestado.

SOBRE EL LIBRO

En los duros años de la posguerra, Saturio crece en un pequeño pueblo soriano, rodeado de la familia, animales y las tradiciones del campo. Su infancia transcurre entre la escuela, los juegos inventados y esperanza de un futuro diferente.

Su vida sencilla y llena de sueños se ve transformada cuando, con apenas diez años, debe dejar su hogar para viajar solo a Sevilla, momento en el que inicia un largo y emotivo recorrido que lo aleja de su tierra y lo enfrenta a la nostalgia, la adaptación y el descubrimiento de nuevas aficiones, como el fútbol y la amistad.

A través de los ojos de Saturio, el lector recorre su vida y la trayectoria del equipo rojillo avanzando en paralelo, enfrentando juntos desafíos, derrotas y victorias.

Mientras Saturio crece y se adapta a nuevos entornos, el Numancia un equipo pequeño que se convierte en símbolo de esfuerzo y esperanza, lucha por consolidarse en el fútbol español.

Se trata de un relato emotivo sobre la importancia de la familia, la pasión por el fútbol y la fuerza de los suelos compartidos, donde cada victoria y cada derrota, tanto en la vida como en el campo, se celebran y se viven como propios.