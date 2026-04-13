Abierta la convocatoria para seleccionar a seis artistas para el quinto festival de arte Ephemera de Valladolid

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VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el proyecto europeo CreArt han abierto la convocatoria para la selección de los seis artistas que formarán parte de la quinta edición de Ephemera Phestival, el programa de intervenciones efímeras y site-specific en el espacio público.

El certamen volverá a convertir las calles y el mobiliario urbano de la ciudad en una galería de arte contemporáneo y escaparate del talento vallisoletano, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El objetivo de este festival es promocionar a los creadores locales, promover un espacio de encuentro entre ciudadanos y artistas y fomentar la creatividad, ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid.

Las intervenciones, que se desarrollarán entre el 1 de junio y el 11 de julio, se diferencian en dos categorías según el espacio a intervenir.

La primera de ellas, centrada en cuadros eléctricos situados en el centro de la ciudad, seleccionará un máximo de tres artistas y cada uno intervendrá en dos estructuras. Cada creador recibirá 700 euros en concepto de honorarios y costes de producción.

En segundo lugar, se elegirán tres proyectos de intervenciones efímeras en el espacio urbano. En este caso concreto, se pueden presentar desde propuestas de muralismo y artes plásticas a intervenciones de artes escénicas, música, videocreación y otros lenguajes creativos. Cada proyecto seleccionado (un máximo de tres) recibirá 800 euros en concepto de honorarios y hasta 700 euros por gastos de producción.

Los artistas nacidos o residentes en Valladolid (provincia) que deseen participar en Ephemera, de forma individual o colectiva, pueden presentar sus propuestas a través del formulario en la página web de CreArt hasta las 23.59 horas del 10 de mayo junto con un portfolio con documentación sobre el proyecto y otros trabajos anteriores. Podrán, además, presentar candidaturas a las dos categorías que recoge la convocatoria.

Un comité designado por CreArt Valladolid valorará las propuestas en base a su creatividad y nivel de innovación, su capacidad de adaptación a diferentes superficies y espacios, su integración en el espacio urbano y la comunidad y su viabilidad. No podrán ser seleccionados los artistas que hayan participado en la última edición de Ephemera. La selección de proyectos se anunciará antes del 14 de mayo y todos los inscritos serán avisados por correo electrónico.