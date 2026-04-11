Abierto el plazo de inscripción para participar en la IV Marcha Contra el Cáncer de Zaratán del 19 de abril

Representantes municipales y miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer posan con la bandera de la iniciativa y los dorsales de la cuarta edición de la Marcha Contra el Cáncer en Zaratán. - AYTO ZARATÁN

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Abierto el plazo de inscripción para participar el próximo domingo 19 de abril en la IV Marcha Contra el Cáncer de Zaratán, una cita de carácter solidario que busca fomentar la investigación de esta enfermedad mediante una jornada de deporte al aire libre.

Desde este sábado se encuentran abiertas las inscripciones con el fin de que los interesados en unirse a la "marea verde zaratanera" puedan adquirir sus dorsales y así "aportar su granito de arena" a esta causa que suma nuevos participantes en cada convocatoria.

Estos pases podrán obtenerse al precio de seis euros hasta el 18 de abril en el polideportivo Infanta Juana en horario de mañana y tarde durante los días señalados, aunque también existirá la posibilidad de adquirirlos en la Plaza Mayor el mismo día antes del comienzo de la actividad.

Por otro lado, la organización ha habilitado nuevamente el Dorsal 0 con el fin de facilitar las donaciones a través de transferencia bancaria ES46 3085 0103 54 2608828527 con concepto Zaratán, nombre, apellidos y DNI, o mediante Bizum en el 06101.

La marcha, que arrancará desde la plaza Mayor a las 10:30 horas y contará con un recorrido de 5 kilómetros, se consolida como una cita solidaria que los vecinos "esperan con ansias" tras alcanzar en la última edición una recaudación de 7.000 euros y un total de 900 inscripciones.

El presidente de la delegación de la AECC en el municipio, Óscar Bastardo, ha declarado que "la implicación de los zarataneros en cuanto a participación y patrocinio es excepcional" y augura que este año "se superarán las cifras anteriores hasta alcanzar los 1.000 inscritos".

Por su parte, el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, apela a la "solidaridad de los vecinos" con el objetivo de conseguir una "cifra récord" de recaudación para "continuar el combate" contra esta enfermedad que "tanto daño causa".

Una vez que finalice el recorrido, los participantes podrán disfrutar de una jornada benéfica de deporte al aire libre puesto que a partir de las 12.00 horas se impartirá en la Plaza Mayor una Master Class de zumba, la cual precederá al sorteo de una escapada de fin de semana para dos personas asociado al número del dorsal.

Como en anteriores ediciones, la recaudación total se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, entidad que invertirá este donativo en la investigación de la patología y en la asistencia a familiares y enfermos.