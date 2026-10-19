Del abrigo de paño a las 'taser', '200 años a tu servicio' repasa la historia de la Policía Municipal de Valladolid

Apertura de la exposición '200 años a tu servicio' por el bicentenario de la Policía Municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La muestra '200 años a tu servicio', que se puede visitar desde este lunes en la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo de San Benito recorre los dos siglos de historia de la Policía Municipal de Valladolid, con reproducciones de uniformes históricos, materiales como las primeras motocicletas Montesa o las últimas incorporaciones tecnológicas, condecoraciones y fotografías de época.

La exposición se ha abierto al público este lunes después de un acto de presentación en el que han participado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González Calleja; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; y el comisario de la muestra Jorge Peláez.

La exposición, que estará abierta en la Oficina de Turismo de San Benito hasta el 9 de diciembre es uno de los últimos eventos que se organiza con motivo del bicentenario de la Policía Municipal de Valladolid, que comenzó a celebrarse en enero del presente año.

La muestra comienza con una selección de uniformes de oficios y cuerpos que se consideran previos a la Policía Municipal, como los alguaciles, las milicias, los alcaldes de barrio o los serenos, y también del origen del actual cuerpo, la Partida de Capa, integrada por 16 efectivos y un comandante, que se fundó en enero de 1826.

A partir de ahí, la muestra permite conocer la evolución del Cuerpo y los cambios experimentados a lo largo de dos siglos en sus funciones, organización y relación con la ciudadanía, así como en los medios materiales y tecnológicos empleados para desarrollar su labor.

Como ha recalcado el comisario de la muestra, Jorge Peláez, la exposición está "muy pensada para todos los públicos", ya que han tratado de que sea "nada aburrida".

Así, se muestran varios de los uniformes que ha tenido el cuerpo durante el siglo XX y XXI, como el especial que llevaban los motoristas en los años 70 y 80 del pasado siglo o el pesado abrigo de paño con el que salían a patrullar en épocas de frío y que, como ha relatado un agente jubilado, en muchas ocasiones era arreglado por las "madres" de los policías para que también pudieran utilizarlo "los domingos".

También se puede ver el primer uniforme femenino, con falda, y la actual indumentaria de los agentes, tanto mujeres como hombres, que como ha subrayado la superintendente, permite desempeñar "cualquier función" independientemente del género.

Como parte de ese viaje al pasado se recoge una amplia selección de fotografías de época, en la que se pueden ver imágenes tan características como una foto de plantilla de principios del siglo XX en la que todos los agentes llevaban bigote, o momentos relevantes de la ciudad en la historia, como una cola para las "cartillas de racionamiento" en 1931; o el entierro de un agente municipal que falleció en un bombardeo durante la guerra en 1937, ante la fachada del Ayuntamiento que en esa contienda se utilizaba como refugio público.

EL PRIMER SEMÁFORO, A FINALES DE LOS 50

También se pueden ver las calles de la ciudad hace décadas con los agentes que regulaban al tráfico desde peanas, como el icónico 'El Eléctrico', que respondía al nombre de Jeremías Carrión, al que se puede ver en el cruce de las calles Regalado y Duque de la Victoria, donde en 1958 se instaló el primer cruce semafórico que hubo en la ciudad.

Este policía, que se ganó el sobrenombre por la efusividad de sus gestos al dirigir el tráfico, tiene su homenaje en la estatua que se ubica en el cruce entre María de Molina y Doctrinos.

También se exponen medios de locomoción que incorporó la Policía Municipal a lo largo de los años, la indumentaria que se colocaba a los caballos; las bicicletas que llegaron en la primera mitad del siglo XX o las motocicletas. Así, se expone una Montesa Brio, el modelo que se incorporó al cuerpo en 1957, además de una Honda de las que se utiliza actualmente.

Otro de los ejes de la exposición aborda la protección y la seguridad ciudadana, con contenidos relacionados con la regulación del tráfico, la seguridad vial, el orden público y la educación vial.

También se pueden ver numerosos elementos tecnológicos como una emisora, uno de los primeros radares de velocidad que tuvo el cuerpo, o los actuales drones y pistolas 'táser', dos de los avances que se han incorporado en los últimos años al cuerpo.

Entre los elementos que se presentan figuran la Academia de Policía y la Sala de Control Conjunta 091-092, como ejemplos de la evolución de los medios y la coordinación de los servicios policiales.

En el apartado del tráfico se incluye la creación del Parque Infantil creado en 1962 para acercar las normas de circulación a los más jóvenes y fomentar conductas responsables.

Se puede ver también una colección de figuras de 'Playmobil' que recrean a los agentes y vehículos del cuerpo, así como otros muñecos uniformados.