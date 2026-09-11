Los accesos a la Laguna Negra de Soria, regulados los fines de semana de septiembre

Archivo - Regulación de accesos a la Laguna Negra de Soria. - JCYL - Archivo

SORIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Administración del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión pone en marcha el Sistema de Regulación de Accesos e Información durante los fines de semana restantes de este mes de septiembre.

Este sistema de regulación y control de vehículos a motor, controlado y ordenado por el personal del espacio natural, será efectivo los sábados y domingos de 9.00 a 18.00 horas. Se podrá acceder hasta el aparcamiento del Paso de la Serrá (a 1,5 kilómetros de la Laguna).

De lunes a viernes la barrera de esta zona de estacionamiento estará abierta, por lo que se permitirá el acceso hasta el aparcamiento superior de la Laguna Negra. El servicio de autobús estará en funcionamiento únicamente los sábados, en horario de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas y los domingos no habrá servicio de autobús.

El acceso a la Laguna se realizará a través de la pista de La Cabaña (o de evacuación) y el descenso por la pista tradicional, tal y como indica la señalización vertical instalada. A través de este sistema se establece un precio por aparcamiento de vehículos.

Los ingresos obtenidos se destinan al mantenimiento y conservación del espacio natural. El canon establecido en este 2026 para cada una de las categorías de vehículos es motos, 2 euros; vehículos ligeros (turismos), 5 euros; autocaravanas, 10 euros; y autobuses, 15 euros.

Además, a cada vehículo se le entrega un folleto informativo y un billete que permitirá a su portador visitar la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión sin coste adicional, hasta un máximo de cinco personas. Esta visita no tiene por qué hacerse ese mismo día, pues no se fija una caducidad en el tiempo.

CASA DEL PARQUE.

La Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión permanecerá abierta los viernes de 10.00 a 18.00 horas; los sábados y domingos de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas y los jueves 10, 17 y 24 de 10.00 a 17.00 horas. El resto de los días el centro permanecerá cerrado.

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