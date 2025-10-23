Acecale y Mercadona impulsan un registro interactivo de pacientes celiacos y sensibles al gluten y trigo de CyL

La responsable de Acecale (I) y el de Mercadona (D) durante la firma del acuerdo de colaboración. - MERCADONA

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de celíacos de Castilla y León (Acecale) y Mercadona han renovado el convenio de colaboración que firmaron en 2019 para garantizar y mejorar la protección de los derechos de los usuarios y consumidores en la Comunidad afectados por la enfermedad celíaca por lo que se va a crear un registro interactivo de pacientes celíacos, sensibles al gluten no celiacos o al trigo.

En concreto, este año, el convenio se ha materializado en el desarrollo del proyecto Recescyl (Registro interactivo de pacientes celíacos y sensibles al gluten de Castilla y León) que pretende dar visibilidad al colectivo de personas afectadas creando un registro que permita aumentar su representatividad y establecer estrategias que permitan atender mejor sus necesidades.

Este proyecto está destinado especialmente a los pacientes con algunas de las patologías descritas que residan en Castilla y León, lo que, en términos cuantitativos, supone que entre 100.000 y 250.000 personas podrían ser beneficiarias directas.

Además de cuantificar y establecer el perfil de los pacientes, se pretende desmitificar mitos y creencias erróneas sobre estas patologías a nivel sanitario y social, sensibilizar a la población sobre las limitaciones que conlleva, incrementar la implicación de los profesionales sanitarios en la detección e insistir en que la celiaquía como enfermedad crónica, cuyo único tratamiento es la dieta sin gluten.

No es la primera vez que Mercadona colabora con Acecale en el desarrollo de proyectos destinados al colectivo celíaco y ya en 2018 se llevaron a cabo diferentes actuaciones conjuntas para la mejora de la calidad de vida del colectivo. Una colaboración ue se ha mantenido a lo largo de los años, hasta la actualidad.