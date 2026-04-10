La acometida hacia Valladolid desde dos parques solares en Wamba supondrá ocho meses de obras en Padre José Acosta

El concejal de Tráfico y Mlovilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, en el centro, junto a responsables de Lightsource bp.- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La acometida y la instalación de las líneas eléctricas para conectar dos parques solares en Wamba con la subestación de La Olma en la capital vallisoletana supondrá la ejecución de obras a partir del lunes, 13 de abril, y durante ocho meses que afectarán a la calle Padre José Acosta, que permanecerá abierta pero con un solo carril en cada sentido.

El proyecto contempla 186 millones de euros de inversión global (20 en las obras de acometida) y permitirá generar 700.000 megavatios por hora (MWh) al año que abastecerán a Valladolid con energía limpia a partir de 2028.

Así lo han señalado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y el responsable del proyecto, Ignacio Santiago, quienes han presentado el denominado Proyecto Solar Valle 3 y Valle 4 y el Plan de Movilidad asociado a su construcción en el término municipal de Wamba.

Esta obra, que se iniciará el lunes, 13 de abril, supondrá la construcción de dos parques con una potencia total instalada de 330 megavatios, permitirá generar energía equivalente para abastecer 175.766 hogares y evitará la emisión de 124.148 toneladas de CO2 al año, lo que equivale retirar de la carretera 116.462 automóviles.

El proyecto, promovido por Lightsource bp y que generará 450 empleos, contempla la conexión de estas dos estaciones con la Subestación Eléctrica Valladolid Nuevo, conocida como La Olma, situada en el barrio de Villa de Prado.

Ignacio Santiago ha explicado que se ha elaborado una planificación de la obra de la línea eléctrica para mantener la funcionalidad de la calle Padre José Acosta (principal acceso a Valladolid desde Zaratán) y miminizar el impacto sobre la circulación, ya que a lo largo de esta vía se abrirá una zanja para el soterramiento de los cables a lo largo de un tramo urbano de aproximadamente dos kilómetros.

FASES DE INTERVENCIÓN

Las obras se desarrollarán en cuatro fases durante los próximos ocho meses. Durante las fases de mayor afección, se habilitará un carril provisional en sentido contrario y se reorganizarán los carriles de entrada mediante desvíos puntuales, garantizando la conectividad del entorno.

El calendario de ejecución prioriza los meses de verano -cuando el tráfico disminuye- para acometer las fases más intensivas. Además, se han previsto medidas específicas, como la interrupción de los trabajos durante las fiestas de la ciudad (del 4 al 28 de septiembre se pararán las obras) y la adaptación del calendario a eventos puntuales en el entorno.

También se mantendrán abiertos en todo momento los accesos a viviendas, comercios y establecimientos del entorno, incluidos el restaurante y el vivero situados en esta zona, para los que se habilitarán by-passes provisionales.

Asimismo, se mantendrá una coordinación permanente con otros organismos y actuaciones en marcha, como los trabajos de conservación en vías de acceso y la señalización en paneles informativos, para evitar coincidencias que puedan generar afecciones adicionales.

Por ello, se recomienda a los conductores que accedan a Valladolid desde la A-62 que utilicen los accesos anteriores en la autovía, tanto la entrada del kilómetro 127 (Estadio José Zorrilla) como la del 128 (Avenida de Zamora). La señalización será revisada de forma continua y se reforzará la información al conductor mediante paneles informativos y canales oficiales.

"Este tipo de proyectos son clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Desde el Ayuntamiento trabajamos para que su implantación se realice con la máxima coordinación y minimizando las molestias a la ciudadanía", ha señalado Alberto Gutiérrez Alberca, quien ha destacado que este tipo de actuaciones, entre las que se encuentra también la red de calor, acercan a la ciudad al Sello Misión.

Gutiérrez Alberca ha incidido en que la dificultad del proyecto estriba en llegar hasta la subestación de La Olma, ya absorbida por la ciudad. Se han estudiado todas las posibilidades para la acometida, pero en Villa del Prado hay un yacimiento arqueológico y, junto a otros condicionantes, la única posibilidad es que las líneas vayan por la calzada.

PROYECTO AMBIENTAL

El proyecto supondrá el pago de 4 millones de euros en impuestos locales a los municipios de Wamba, Ciguñuela, Zaratán y Valladolid, así como cerca de 400.000 euros al año durante la fase de operación y contempla diversas medidas ambientales.

Los proyectos solares Valle 3 y 4 obtuvieron la Declaración Ambiental en 2022 y cuentan con el Sello de Excelencia en Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en reconocimiento a sus altos estándares de integración socioeconómica, ambiental y de economía circular.

Entre las medidas previstas figuran la creación de corredores ecológicos con vegetación, vallados permeables a la fauna, posaderos para aves rapaces, hoteles para polinizadores y una charca de agua para la fauna local.

El proyecto incluye, además, un piloto de agricultura compatible con la producción solar -denominada agrivoltaica- orientado a mejorar la gestión de cultivos característicos de la región como el trigo, la avena, la soja o el centeno dentro del perímetro de las instalaciones, con la posible participación de agricultores locales y entidades especializadas en agronomía.