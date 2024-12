ACOR traslada su "gran preocupación" por las importaciones de Ucrania y las posibles consecuencias del acuerdo Mercosur

Afirma que Bruselas defiende "muy poco" al campo y advierte del "gravísimo daño" que puede hacer el acuerdo a los agricultores

El presidente de la ACOR, Jesús Posadas, ha trasladado su "preocupación" por las importaciones de azúcar desde Ucrania, de las que una "parte importante no tienen aranceles" y han aumentado "casi diez veces" tras los acuerdos alcanzados en la Unión Europea, y por las posibles consecuencias si finalmente se llega a un acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que podrá suponer un "gravísimo perjuicio" para agricultores y ciudadanos.

"Nos preocupan muchísimo estos temas para los remolacheros y agricultores de Castilla y León", ha asegurado el presidente de la cooperativa vallisoletana en la rueda de prensa posterior a la celebración en Olmedo (Valladolid) de la Asamblea General de Delegados, en la que se han aprobado las cuentas del último ejercicio 2023-24 que arrojaron un beneficio antes de impuestos de 15,4 millones.

A este respecto, Posadas ha considerado que el "perjuicio" del azúcar ucraniano y de otros productos como el cereal se llevan sufriendo ya dos campañas y los acuerdos que se toman en Bruselas para apoyar a los "amigos ucranianos" hacen que se "defienda poco" al campo castellanoleonés en "favor de otros beneficios que tengan en consideración en la capital de Bélgica".

En la misma línea, se ha referido a que Mercosur es otra de las "grandes preocupaciones" de la cooperativa, un acuerdo que "parece estar cerca de firmarse".

"Nos sorprende que el Ministerio de Agricultura se lo tome como un logro y lo festeje, porque para el remolachero de Castilla y León este acuerdo supone un gran problema", ha profundizado, en la medida en que el mercado europeo está "bastante saturado" por lo que habrá que bajar los precios.

Al hilo de esta cuestión, Posadas ha explicado que para los ciudadanos europeos hay temas "muy importantes" que también deberían preocupar a los castellanoleoneses, como la necesidad de que no se permita la entrada de productos de terceros países sin cláusulas espejo, que "tampoco aparecen en los acuerdos de Mercosur".

De esta forma se la hace un "gravísimo daño" al agricultor, ha precisado el presidente de ACOR, en tanto en cuanto se habla de "dumping social" y problemas sanitarios, ya que en esos países no se exigen las mismas medidas de control y prevención que en la Unión Europea.

"Lo que me hace mucha gracia es que estemos defendiendo la seguridad alimentaria que nos viene a todos muy bien y al final estemos consumiendo productos de terceros países que no la tienen y que desde luego no nos lo informan", ha analizado Jesús Posadas, al tiempo que ha indicado que perder seguridad alimentaria en Europa y las cláusulas espejo supone un "perjuicio importantísimo" para todos los ciudadanos europeos y los agricultores.